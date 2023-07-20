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ارتفاع نسبة حجوزات فنادق عمان مع نهاية الأسبوع الحالي

منذ 36 ثانية
ارتفاع نسبة حجوزات فنادق عمان مع نهاية الأسبوع الحالي

وطنا اليوم:صلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم من تاريخ 20 وحتى 22 من شهر تموز الحالي إلى 63%، مقابل 55% في البحر الميت، و57% في العاصمة عمّان، و35% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات.
وقال هلالات، إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة بلغت 58%، والبحر الميت 48%، والعاصمة عمّان 78%، فيما كانت في البترا 33%.
وأوضح أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها بعمّان 71%، وفي البترا 9%، وفي العقبة 43%.


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