ارتفاع نسبة حجوزات فنادق عمان مع نهاية الأسبوع الحالي

وطنا اليوم:صلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم من تاريخ 20 وحتى 22 من شهر تموز الحالي إلى 63%، مقابل 55% في البحر الميت، و57% في العاصمة عمّان، و35% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات.

وقال هلالات، إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة بلغت 58%، والبحر الميت 48%، والعاصمة عمّان 78%، فيما كانت في البترا 33%.

وأوضح أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها بعمّان 71%، وفي البترا 9%، وفي العقبة 43%.