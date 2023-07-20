فايبر لكل غرفة.. لأول مرّة في الأردن من زين

وطنا اليوم:في إطار حرصها على مواصلة ريادتها لسوق الاتصالات الأردني كخيار أول للمشتركين عبر تزويدهم بأفضل وأحدث التقنيات العالمية وحلول الإنترنت فائق السرعة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاقها الجيل الجديد من تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي تقنية الفايبر إلى الغرف (Fiber- To – The – Room)، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في المملكة توفّر هذه التقنية المتطوّرة.

وستوفّر زين لزبائنها من خلال هذه التكنولوجيا الحديثة أفضل حلول الإنترنت المنزلي بسرعات ثابتة وفائقة تصل إلى 2000 ميجابت بالثانية، حيث تدعم هذه الخدمة أحدث تقنيات الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi 6) بما يضمن تغطية جميع أنحاء المنزل والمساحات الكبيرة ذات الغرف والطوابق المتعددة، وذلك من خلال تمديد ألياف الفايبر لكل غرفة داخل المنزل بحرفية عالية وبشكل مخفي دون ظهور التمديدات والأسلاك، مما سيتيح للمشتركين التمتّع بخدمة إنترنت لا مثيل لها ودون انقطاع في كافة أجزاء المنزل، مما سيُثري تجربتهم الرقمية ويعززها.

ويمكن لزبائن زين الراغبين بالاشتراك بهذه الخدمة زيارة أي من معارض زين المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، حيث أن العرض متاح بسرعة 2000 ميجابت/ الثانية، وباشتراك شهري بقيمة 50 دينار على التزام لمدة سنتين، كما سيحصل المشتركون على 3 أشهر مجانية وإعفاء من رسوم التركيب وعروض أخرى مميزة عند الاشتراك.

وطرحت زين هذا الجيل الجديد من تكنولوجيا الألياف الضوئية في السوق بعد التحقق من جاهزيتها وجودتها وقدرتها الفنية والتشغيلية بنسبة 100%، لتؤكد على التزامها بتقديم أفضل العروض والخدمات والحلول المتطورة كما اعتاد عليها زبائنها ومشتركوها، وبما يواصل تعزيز ثقتهم بها كخيار أول ومفضل لخدمات وحلول الاتصالات المختلفة بما يلبي تطلعاتهم، إلى جانب حرصها على رفد المملكة بأحدث التقنيات التي تضمن توفير خدمات اتصالات متطورة تدعم البنية التحتية في ظل التسارع التقني والثورة الرقمية التي يشهدها العالم، ولتسهم في تقدم مرتبة الأردن على المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات