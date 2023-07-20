وطنا اليوم – في رده على سؤال لطالب يدرس على حساب المكرمة الملكية في جامعة اليرموك، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلغاء حظر انتماء طلبة المكرمة الملكية في الجامعات للأحزاب السياسية.

وقال الخصاونة في رده على الطالب : اعتبر هذا الحظر ملغي .. وانتهى