بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخصاونة : إلغاء حظر انتماء طلبة المكرمة الملكية في الجامعات للأحزاب السياسية

منذ ساعة واحدة
الخصاونة : إلغاء حظر انتماء طلبة المكرمة الملكية في الجامعات للأحزاب السياسية

 

وطنا اليوم – في رده على سؤال لطالب يدرس على حساب المكرمة الملكية في جامعة اليرموك، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلغاء حظر انتماء طلبة المكرمة الملكية في الجامعات للأحزاب السياسية.
وقال الخصاونة في رده على الطالب : اعتبر هذا الحظر ملغي .. وانتهى

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:21

فايبر لكل غرفة.. لأول مرّة في الأردن من زين

14:19

الخصاونة يكشف سبب الخلاف القائم مع التيك توك

14:17

حماية وحرية الصحفيين : فرص الإصلاح السياسي في الأردن ممكنة

14:11

الاردن يستضيف مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب قبل نهاية العام

14:06

الخصاونة: الحكومة تسير في الطَّريق السَّليم اقتصاديا

14:03

الخصاونة: ليس من الملائم أن تعلق الحكومة على قضية نقابة المعلمين

13:02

على بعد خطوات من الوطن..نكون او لا نكون..!

12:54

وزارة النقل تعلن بدء زيارات المتسوق الخفي

12:24

صناعة عمان تنظم زيارة لأعضاء منتدى شباب الأعمال الى مصنع أردني

12:22

الخصاونة: هناك توجّس من فكرة المشاركة الشبابية في الأحزاب بالأردن

12:19

3 قتلى بإطلاق نار في افتتاح كأس العالم للسيدات في نيوزيلندا

12:04

مختصون أردنيون : الإجهاد الحراري يشكل خطرا على حياة العمال

وفيات
وفيات الخميس 20-7-2023وفيات الأربعاء 19-7-2023شكر على التعازيوفيات الثلاثاء 18-7-2023آل مسمار وأقاربهم ينعون المهندس تحسين حسين محمد مسمار