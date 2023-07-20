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صناعة عمان تنظم زيارة لأعضاء منتدى شباب الأعمال الى مصنع أردني

منذ 19 ثانية
صناعة عمان تنظم زيارة لأعضاء منتدى شباب الأعمال الى مصنع أردني

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان زيارة لأعضاء في منتدى شاب الأعمال الأردني الى مصنع الطيبات للصناعات الغذائية، الأحد، بهدف تعريف أعضاء المنتدى بمدى التطور والجودة التي وصلتها الصناعة الوطنية.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اكد اهمية تعريف المواطنين بمدى التزام المصانع الأردنية بمعايير الحودة والمقاييس المعتمدة محليا ودوليا، من خلال الاطلاع المباشر على عمليات الانتاج في هذه المصانع، مشيرا الى ان الغرفة تحرص على تنظيم زيارات للوفود الاقتتصادية الزائرة الى مصانع أردنية، اذا سمح وقتها بذلك، كما تنظم بين الحين والآخر زيارات لمسؤولين محليين وكذلك ممثلين لبعض الجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، للاطلاع على سير العمل في المصانع الوطنية ومدى التطور الذي شهدته صناعتنا الوطنية، التي تحرص على تشغيل الأردنيين، وخصوصا من ابناء المناطق التي تتواجد فيها هذه المصانع، مشيدا بحرص منتدى شباب الأعمال على التعاون مع الغرفة فيما يتعلق بدعم الصناعة الوطنية والاقتداء بقصص النجاح التي حققتها هذه الصناعات.
وشهدت الزيارة تقديم لمحة عن تأسيس مصنع الطيبات، من قبل المدير العام للمصنع المهندس داود القصراوي، الذي يعمل في مجال صناعة المواد الأولية اللازمة لصناعة الشيبس، حيث اوضح ان المصنع يشغل حوالي 25 عاملا وعاملة، ويصدر منتجاته الى العديد من دول العالم، اضافة الى السوق المحلي، موضحا أن المصنع حاصل على شهادات بالسلامة الغذائية وسلامة الاجراءات للعملية الانتاجية السليمة، حيث يبدأ التصنيع من الات لخلط المواد الأساسية ثم ينتقل إلى السحب والتقطيع والتجفيف من خلال مجففات ضخمة إلى أن ينتهي المنتج النهائي داخل كرتونة التعبئة من دون أن تمسه أي يد.

يذكر أن منتدى شباب الأعمال الأردني تأسس عام 2017، وبشراكة استراتيجية مع غرفة صناعة عمان، بهدف ايجاد البيئة الأمثل لتمكين الشباب الأردني من خلال عقد ورشة ولقاءات وزيارات ميدانية لشركات ومصانع ناجحة، للاطلاع عليها والاستفادة من خبراتها، ويضم المنتدى في عضويته اكثر من 330 عضوا وعضوة.


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