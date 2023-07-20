الخصاونة: هناك توجّس من فكرة المشاركة الشبابية في الأحزاب بالأردن

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الحكومة لمست من حواراتها مع الشباب مؤخرا، “هاجسا” لديهم من المشاركة في الأحزاب وخاصة فيما يتعلق بالمحظورات السابقة التي لم تعد موجودة حول الانتماء للأحزاب السياسية.

جاء ذلك خلال محاورة رئيس الوزراء، الخميس، طلبة جامعات إقليم الشمال بشأن مسارات التحديث في جامعة اليرموك.

الخصاونة، أكد أن التعديلات الدستورية، تتمحور حول تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات والأحزاب.

وبين أن أغلب الأحزاب التي كانت تعمل على الساحة الأردنية كانت امتدادا إجمالا لأحزاب ذات صبغة عقائدية موجودة وفكرها مستمد من خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية.

وتابع: “الوضع مختلف اليوم؛ لأنَّ لدينا مشروع تحديثي شامل ومنظومة تحديث سياسي ضمِن جلالة الملك مخرجاتها، ترتكز على الأحزاب”.

وأوضح أن التَّعديلات الدستوريَّة الأخيرة وقانونا الانتخاب والأحزاب أعطوا ضمانات واضحة لتعزيز مشاركة الشَّباب والمرأة في الحياة الحزبيَّة والسِّياسيَّة.

وبين أنه لم تعد هناك معيقات أمام الشَّباب والشَّابَّات للانخراط في العمل الحزبي والأنشطة الحزبيَّة في الجامعات، ونحثُّهم على ذلك باعتبارهم محرِّك التَّغيير في المجتمع.

وفي السياق، أشار الخصاونة إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة التي اتخذها البنك المركزي ثبتت سعر صرف الدينار الأردني وحافظت على الاقتصاد الوطني