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اقتحام منزل السفير السوداني لدى الأردن في الخرطوم

منذ ساعة واحدة
اقتحام منزل السفير السوداني لدى الأردن في الخرطوم

وطنا اليوم:قال السفير السوداني لدى الأردن، إن منزله في الخرطوم تعرض للاقتحام والنهب، على يد قوات الدعم السريع.
وأشار السفير حسن سوار الذهب، إلى أن محتويات المنزل تم سرقتها، وتشمل مركبته، ومقتنيات خاصة به تعود لسنوات طويلة.
وأعرب عن أسفه الشديد لعملية الاقتحام والنهب، وقال: “في النهاية، ابن السودان، وأعاني كما يعاني أي سوداني من أعمال غير معهودة على أيدي عصابة دخيلة على المجتمع السوداني”.
وناشد السفير سوار الذهب بإعادة المقتنيات المنهوبة من منزله.
وكانت عمليات النهب الواسعة بحق البيوت والبنوك ومحال الذهب، وترويع المدنيين، أثارت غضب نشطاء سودانيين، متهمين قوات الدعم السريع بممارستها.
وأطلق نشطاء سودانيون وسما باسم “الدعم السريع يستبيح بيوتنا”، الذي حقق تفاعلا واسعا، متهمين القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو “حميدتي” بارتكاب أفعال ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وأثارت الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات النهب والتعدي على الممتلكات، غضب السودانيين، وقالوا إنها وثقت قيام قوات الدعم السريع بسلب الممتلكات، والاعتداء على المدنيين، في ظل حالة الفوضى نتيجة الاشتباكات المتواصلة منذ أكثر من شهر.
وبدأ القتال في السودان في 15 نيسان/ أبريل الماضي، بين قوات الجيش والدعم السريع، بعد محاولة الأخيرة السيطرة على عدة قواعد عسكرية ومطارات، ومهاجمة مطار الخرطوم


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