وفاة و4 إصابات بتصادم مركبتين على طريق البحر الميت

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 4 آخرون ، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين مركبتين مساء أمس غرب البلقاء في البحر الميت وفق إدارة السير.

وقالت الإدارة اليوم الخميس، إنه نتج عن الحادث وفاة واحدة و 4 إصابات ثلاثة منهم حالتهم العامة متوسطة وأضرار مادية بالمركبات.

وعللت سبب الحادث بمخالفة المسير بعكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية من قبل سائق المركبة الأولى