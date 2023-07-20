وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 4 آخرون ، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين مركبتين مساء أمس غرب البلقاء في البحر الميت وفق إدارة السير.
وقالت الإدارة اليوم الخميس، إنه نتج عن الحادث وفاة واحدة و 4 إصابات ثلاثة منهم حالتهم العامة متوسطة وأضرار مادية بالمركبات.
وعللت سبب الحادث بمخالفة المسير بعكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية من قبل سائق المركبة الأولى
وفاة و4 إصابات بتصادم مركبتين على طريق البحر الميت
وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 4 آخرون ، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين مركبتين مساء أمس غرب البلقاء في البحر الميت وفق إدارة السير.