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وفاة و4 إصابات بتصادم مركبتين على طريق البحر الميت

منذ 5 ثواني
وفاة و4 إصابات بتصادم مركبتين على طريق البحر الميت

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 4 آخرون ، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين مركبتين مساء أمس غرب البلقاء في البحر الميت وفق إدارة السير.
وقالت الإدارة اليوم الخميس، إنه نتج عن الحادث وفاة واحدة و 4 إصابات ثلاثة منهم حالتهم العامة متوسطة وأضرار مادية بالمركبات.
وعللت سبب الحادث بمخالفة المسير بعكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية من قبل سائق المركبة الأولى


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