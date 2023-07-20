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إعلان نتائج التوجيهي في فلسطين للعام 2023 – رابط

منذ دقيقة واحدة
إعلان نتائج التوجيهي في فلسطين للعام 2023 – رابط

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح الخميس، نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2023.
وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع بلغ (87826) طالبا وطالبة بينهم 5 آلاف في القدس.
وحرمت معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 17 طالبا من الفرحة بنتائج الثانوية العامة أسوة بزملائهم.
كما أعلنت الوزارة نجاح الطالب مجدي العرعراوي الذي ارتقى خلال العدوان الأخير على جنين.
ولمعرفة نتائج التوجيهي في فلسطين … اضغط هنا


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