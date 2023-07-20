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تفاصيل مؤلمة .. وفاة مهندس أردني بعد اربعة ايام من حفل زفافه

منذ ساعة واحدة
تفاصيل مؤلمة .. وفاة مهندس أردني بعد اربعة ايام من حفل زفافه

وطنا اليوم:لحظات عصيبة تعيشها عائلة الشبول في لواء الرمثا، بعد وفاة الشاب المهندس جواد عبد الاله الشبول بسكتة قلبية مفاجئة بمنزله في العاصمة عمان، بعد مرور أربعة أيام على زفافه، وفق ما أفاد مصدر مقرب.
وأضاف المصدر ، أن الشاب يبلغ من العمر 30 عاما، وكان في رحلة استجمام مع عروسه في محافظة العقبة، إلا أنه قطع إجازته وعاد إلى منزله في عمان، بعد أن شعر بتعب مفاجئ.
وأشار إلى أن الشاب الراحل يعمل مهندسا في البرمجيات ويسكن في العاصمة عمان بالقرب من ذويه، وأنه صاحب حسن سيرة.


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