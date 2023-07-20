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الأمن السيبراني : 100% نسبة ارتفاع هجمات الفدية على المؤسسات الأردنية

منذ ساعة واحدة
الأمن السيبراني : 100% نسبة ارتفاع هجمات الفدية على المؤسسات الأردنية

وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة، إنه لوُحِظَ في الآونة الأخيرة ازدياد مضطرد في عدد هجمات تعرضت لها المؤسسات الأردنية في القطاعين العام والخاص.
وأضاف المحارمة الخميس، أن هجمات الفدية ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 100 بالمئة مقارنةً مع العام 2022.
وأشار إلى أن الزيادة في هجمات الفدية تعود إلى الحرب الروسية الأوكرانية والمتغيرات الدولية والتطور التكنولوجي، حيث أصبحت الجريمة الإلكترونية صناعة بحد ذاتها تُسبب خسائرًا كبيرة وتُدر مليارات الدولارات على المجموعات الإجرامية الدولية المعروفة لدى المركز الوطني للأمن السيبراني.
وأكد المحارمة أن هجمات الابتزاز والفدية التي تتعرض لها المؤسسات تؤدي في بعض الحالات إلى ضياع معلوماتها، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي تتكبدها.
ودعا المحارمة المؤسسات التي تتعرض لهجمات الابتزاز والفدية إلى ضرورة إبلاغ المركز الوطني للأمن السيبراني، الذي يمتلك فرقًا مختصة تساعد في استرجاع المعلومات واحتواء الحادثة وعدم انتشارها لمؤسسات أخرى.


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