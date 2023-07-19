القبض على المشتبه بتسببه بإشعال غابات جرش وعجلون

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني القبض على شخص يشتبه بتسببه في إشعال حريق بالغابات بين جرش وعجلون.

وأوضح مصدر أن مساحات كبيرة من الغابات تضررت بسبب الحريق، وقضي على مئات الأشجار الحرجية المعمرة.

وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق الأربعاء، سيطرتها على حريق الغابات في وادي الشام بين محافظتي جرش وعجلون بعد تجدّده اليوم.

وقال مساعد الأمين العام للحراج والمراعي خالد القضاة، إن الحريق اندلع للمرة الرابعة، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح القضاة أنه تمت السيطرة عليه في أقل من ساعتين بجهود كوادر الدفاع المدني وكوادر الحراج الموجودين في الميدان، مشيرا إلى أن الكوادر تعمل في مرحلة التبريد.

وبيّن أن الحريق بدأ الخميس الماضي في المنطقة وتمت السيطرة عليه وتجدد الجمعة والسبت وتمت السيطرة عليه، مضيفا أن حريقا جديدا اندلع في منطقة غابات وادي الشام.

وكان الناطق باسم الوزارة، إنّ الفرق المختصة عملت على إجراءات التبريد لموقع الحريق، حيث إنّ كوادر الوزارة تتعامل مع الحريق من خلال آلياتها لفتح طرق “خطوط النار” للموقع ومحاصرته.

وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات؛ قد أوعز بطلب الإسناد من كوادر الدفاع المدني وتدخل الطائرات، وذلك بإجراء استباقي من أجل العمل على إخماد الحريق والسيطرة عليه في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرياح.

كما أوعز الحنيفات خلال متابعته لعمليات إخماد الحريق في الموقع بوضع خطة شاملة للنقاط الساخنة ذات الكثافة الحرجية في عجلون وجرش.

وبيّن ، أنّ الخطة تشمل توافر الكوادر المعنية والآليات للتعامل مع الحدث بشكل مباشر من إجراءات استباقية للحيلولة دون انتشار الحرائق