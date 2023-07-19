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انتحار فتاة عشرينية شنقا في الكرك

منذ 29 ثانية
انتحار فتاة عشرينية شنقا في الكرك

وطنا اليوم:أقدمت فتاة عشرينية، في محافظة الكرك، على الانتحار بشنق نفسها بواسطة “شال الرأس” بعد أن ربطته بشبك النافذة “الحماية”، إذ عثر عليها شقيقها عندما دخل الى غرفتها بعد مرور وقت على عدم خروجها من غرفتها، وفق مصدر مقرب.
وأفاد المصدر بأن شقيق الفتاة شاهد شقيقته معلقة على شبك النافذة “الحماية” فيما قام مسرعا لفك رقبة شقيقته من الشال وإنزالها على الأرض.
وبين المصدر أن الفتاة كانت فاقدة للوعي، بينما تواصل شقيقها مع الدفاع المدني، والذين بدورهم أبلغوا الأجهزة الأمنية، كون الفتاة كانت فاقدة للعلامات الحيوية “متوفية”.
وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ مدعي عام المزار الجنوبي والطبيب الشرعي الذي أمر بنقلها إلى طب شرعي إقليم الجنوب.
وذكر المصدر أن لجنة طبية شرعية كشفت على الجثة، مكونة من اخصائيي الطب الشرعي د.ا عوض الطراونة ود.علاء البوات ود.خالد الحوامدة، إذ جرى تشكيلها بأمر من مدعي عام الكرك حيث تبين بتشريح الجثة أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن ربط رباط ضاغط حول العنق أدى الى كسر العظم اللامي في العنق


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