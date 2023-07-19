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هددوا بإفراغ أكبر قاعدة.. تحذير غير مسبوق من ضباط وطياري سلاح جو الاحتلال

منذ دقيقة واحدة
هددوا بإفراغ أكبر قاعدة.. تحذير غير مسبوق من ضباط وطياري سلاح جو الاحتلال

وطنا اليوم:كشفت صحيفة عبرية، يوم الأربعاء، عن فحوى تحذير وصف بـ”الدراماتيكي”، أطلقه ضباط وطيارون من سلاح الجو الإسرائيلي خلال اجتماعهم الطارئ أمس مع قائد السلاح “تومير بار” على خلفية الاحتجاجات المناهضة للتغييرات القضائية.
وحذر الطيارون والضباط خلال اللقاء، وفق ترجمة وكالة “صفا”، من إفراغ قاعدة سلاح الجو الأكبر من طياري الاحتياط حال أقر الكنيست المزيد من التشريعات الرامية لـ”إقصاء القضاء عن التدخل في قرارات الحكومة وخاصة قانون منطقية القرار”، والذي ينص على عدم تدخل القضاء في قرارات الحكومة.
وقال أحد كبار طياري الاحتياط خلال اللقاء: “تهديدنا حقيقي. لن يكون هناك ضباط وطياري احتياط ولن نتردد في الذهاب حتى النهاية، وسنفرغ قاعدة سلاح الجو من الطيارين وعليك تنبيه رئيس الحكومة لهذا التحذير”.
وذكرت مصادر عبرية أن التهديد صدر عن ضباط يديرون مقر سلاح الجو ساعة الحرب والعمليات العسكرية، ومنهم أداروا سابقًا قاعدة “تل نوف” الجوية ، بالإضافة لقواعد “حتسيريم” و”نفاتيم”.
كما تشمل قائمة الطيارين والضباط الرافضين للخدمة أيضًا طيارون يشاركون في الغارات الجوية خلال المعارك، وفق المصادر.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن القضية تتعلق بطيارين من الدرجة الأولى، وليسوا هامشيين في سلاح الجو، وتُعد خدمتهم العسكرية جزءًا لا يتجزأ من دائرة عمليات سلاح الجو خلال الأوقات الاعتيادية أو في الحرب.
من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي للضباط إن الأسبوع المقبل “حاسم جدًا بالنظر إلى نية الائتلاف الحكومي طرح مشروع قانون تهميش دور القضاء في قرارات الحكومة على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والنهائية”.
وكان آلاف جنود الاحتياط، بينهم طيارون في سلاح الجو، أعلنوا خلال الأسابيع الماضية، عن نيتهم التوقف الفوري عن الخدمة العسكرية حال إقرار القانون


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