توضيح عراقي حول انخفاض الصادرات النفطية إلى الأردن

وطنا اليوم:ردت وزارة النفط العراقية ، الأربعاء، على أنباء تراجع المعدل اليومي لخروج الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح نشرته وسائل إعلامية إن “هناك كميات محددة متعاقد عليها بشأن تجهيز النفط عبر المنافذ الحدودية، فممكن أن تخرج في اليوم 20 صهريجاً وفي اليوم التالي 50 صهريجاً وهكذا”.

وأضاف، أن “العراق لديه كميات محددة متعاقد على تجهيزها مع الأردن”، مشيراً إلى أن “آليات التجهيز تتم وفقاً للوضع وبحسب ظروف التعاقد”.

وذكر، أن “وزارة النفط لديها إحصائية بالصادرات النفطية العراقية تنشر شهرياً في وسائل الإعلام”

تجديد الإتفاق

وفي أبريل من 2023 تم تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين قبل نحو عامين، ويستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل من النفط الخام يومياً من العراق.

حيث جرى تمديد العمل بها ثلاثة أشهر فقط، حتى نهاية شهر مارس 2023، بعد انتهائها في ديسمبرالأول 2022.

وكان الأردن قد استورد من العراق، منذ سبتمبر 2021 وحتى نهاية مارس 2023، كميات نفط بلغت حوالي 4.5 مليون برميل.

ويأتي ذلك بمعدل حوالي 9992 برميل يوميا، تشكل حوالي 7% من الاحتياجات الأردنية.

توقيع الاتفاق

ووقع البلدان الاتفاقية في يناير 2021، وبموجبها يقوم الأردن بشراء النفط العراقي (خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية.

يأتي ذلك بما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً، بمعدل سعر نفط برنت ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد.

ويعد استيراد النفط العراقي ضمن تفاهمات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق،.

وتشمل تلك التفاهمات مد أنبوب نفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني، بحيث يشكل مرفأ لتصدير النفط العراقي، وتزويد الجانب الأردني باحتياجاته النفطية.