تماس كهربائي يتسبب بحريق مسجد الشهداء بإربد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة، إن مسجد الشهداء في منطقة كُفر عان التابع لمديرية أوقاف إربد الأولى تعرض لتماس كهربائي تسبب في حريق في لوحة مفاتيح الكهرباء، بحسب تقرير صادر عن مديرية الدفاع المدني غرب إربد.

وأضاف الدقامسة في بيان الأربعاء، أن التماس الكهرباء الذي وقع مساء الثلاثاء، لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية باستثناء حريق في لوحة مفاتح الكهرباء بالطابق الثاني من المسجد، إضافة إلى تعرض جزء بسيط من سقف مصنوع من الخشب يغطي غرفة زجاجية أمام المسجد للحرق.

وثمن الدقامسة سرعة تعامل واستجابة مديرية دفاع مدني غرب إربد مع الحادثة مما حال دون انتشار الحريق والسيطرة عليه وعدم الحاق أضرار بشرية أو مادية