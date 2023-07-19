النيران تعاود الاشتعال في غابات جرش و عجلون

وطنا اليوم:تجدد اليوم الأربعاء نشوب حرائق في منطقة وادي الشام الواقعة بين جرش و عجلون، والذي شهد حرائق كبيرة قبل عدة أيام.

وقال مساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاه، إنه تم وبإيعاز من وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، طلب الاسناد من كوادر الدفاع المدني ومديريتي الزراعة والحراج في عجلون وجرش من أجل العمل على إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأضاف أنه تم كذلك طلب الإسناد وتدخل الطائرات كإجراء استباقي للمساندة في إخماد الحريق والحد من انتشاره وخصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرياح .

وأشار إلى تواصل الجهود ما بين كافة الجهات من أجل عدم انتشار الحريق والتقليل من المساحات التي قد تتعرض للضرر.