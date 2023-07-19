تصنيف جديد لـ أقوى جوازات السفر بالعالم.. هذا ترتيب الدول العربية

وطنا اليوم:بعد خمسة سنوات في القمة، أزاحت سنغافورة اليابان من على رأس أقوى جوازات السفر العالمية، حيث يمكن لمواطنيها زيارة 193 وجهة في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة، فيما يقبع بلدان عربيان في أسفل القائمة.

وبينما سيطرت آسيا منذ فترة طويلة على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية “هينلي آند بارتنرز”، صعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع إمكانية السفر إلى 190 وجهة بدون تأشيرة مسبقة.

وجاءت دول النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد في المرتبة الثالثة لأقوى جوازات السفر، ويمكن لحاملي جنسية هذه الدول السفر إلى 189 دولة بدون “فيزا”.

وحلّت دول الدانمارك وإيرلندا وهولندا وبريطانيا رابعة في مؤشر قوة جواز السفر الوطني (188 دولة)، وبعدهما بلجيكا وتشيك ومالتا، ونيوزلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا بـ 187 وجهة، وفقا لمعطيات الشركة.

وتأتي كندا واليونان في المرتبة الخامسة بـ 185 وجهة، ثم ليتوانيا والولايات المتحدة التي تراجعت بمرتبتين بـ 184 وجهة، بعد أن كانت تتصدر اللائحة عام 2014، وبعدهما كل من لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينا بـ 183 وجهة، تليهما إستونيا ثم إيسلندا بـ 182.

ويعتمد مؤشر “Henley Passport” على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ويصنف 199 جواز سفر حول العالم، يتم تحديث قوتها في الوقت الفعلي على مدار العام، موازاة مع أي تغييرات تدخل حيز التنفيذ.

ترتيب الدول العربية

وجاءت أفغانستان والعراق وسوريا في آخر ترتيب المؤشر كأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر الأولى بدخول 27 بلدا فقط دون تأشيرة فقط.

ويتيح جواز السفر العراقي إمكانية دخول 29 بلدا فقط من دون “فيزا”، وقبلها سوريا بـ30 وجهة.

وتواصل الإمارات تصدر قائمة الدول العربية في قوة جواز السفر، حيث يمكن لمواطنيها دخول 179 بلدا بدون تأشيرة مسبقة، تليها قطر بإجمالي 103 وجهة، ثم الكويت بـ99 وجهة.

وحلّت البحرين في المرتبة الرابعة عربيا في مؤشر جوازات السفر بمجموع 88 وجهة، تليها سلطة عمان بـ85 وجهة، ثم السعودية بـ83 وجهة.

وجاءت تونس في المرتبة السابعة عربيا بإجمالي (71) وجهة، وبعدها المغرب بـ(67) وجهة، ثم الجزائر ومصر بـ(54).

ويسمح جواز السفر الأردني بدخول 53 بلدا، وبعدها السودان بـ44 وجهة، ثم لبنان بـ(43)، ليبيا (41)، الأراضي الفلسطينية (38)، الصومال واليمن بـ(35)