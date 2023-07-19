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الصوامع: مخزون الأردن من القمح والشعير آمن

منذ 4 ثواني
الصوامع: مخزون الأردن من القمح والشعير آمن

وطنا اليوم:أكد عماد الطراونة، مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، أن تأثير عدم تجديد اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لن يكون له الأثر المباشر على الأردن.
وأوضح الطراونة الأربعاء، أن الأردن يمتلك خطة للتحوط في المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير لفترة طويلة.
وأشار إلى أن الأردن كان في المقدمة على صعيد المنطقة فيما يتعلق بحجم المخزون الاستراتيجي لمادة القمح خلال جائحة كورونا الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل المخزون إلى ذروته لمدة 18 شهرًا.
وقال الطراونة إن الأردن لم يستورد مادتي القمح والشعير من منشأ روسي أو أوكراني منذ عام 2015، بل يتم الاستيراد من منشأ روماني.
وأضاف أن المخزون الاستراتيجي لمادتي القمح والشعير في الأردن آمن ويكفي لمدة 13 شهرًا


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