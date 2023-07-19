ضبط حدث يقود مركبة تريلا على الصحراوي

وطنا اليوم:ضُبط حدث يقود مركبة شحن كبيرة “تريلا” غير مرخص قانونيا وفق إدارة الدوريات الخارجية.

وقالت إن الحدث من مواليد 2006 كان يقود مركبة شحن كبيرة على الطريق الصحراوي، مشيرة إلى أنه سُلم إلى أحد المراكز الأمنية.

وفي سياق منفصل، أشارت إلى أنها ضبطت مركبات تسير بسرعات مخالفة في مناطق عدة، حيث ضُبطت مركبتان على طريق شويعر واحدة تسير بسرعة (90-190) وأخرى تسير بسرعة (90-165)، وتم إجراء اللازم بحق المخالفي