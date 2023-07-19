بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط حدث يقود مركبة تريلا على الصحراوي

منذ 39 ثانية
ضبط حدث يقود مركبة تريلا على الصحراوي

وطنا اليوم:ضُبط حدث يقود مركبة شحن كبيرة “تريلا” غير مرخص قانونيا وفق إدارة الدوريات الخارجية.
وقالت إن الحدث من مواليد 2006 كان يقود مركبة شحن كبيرة على الطريق الصحراوي، مشيرة إلى أنه سُلم إلى أحد المراكز الأمنية.
وفي سياق منفصل، أشارت إلى أنها ضبطت مركبات تسير بسرعات مخالفة في مناطق عدة، حيث ضُبطت مركبتان على طريق شويعر واحدة تسير بسرعة (90-190) وأخرى تسير بسرعة (90-165)، وتم إجراء اللازم بحق المخالفي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:41

بعد نسخة بيضاء لولي عهد السعودية.. أردوغان يهدي أمير قطر سيارة توغ زرقاء اللون

09:35

وفيات الأربعاء 19-7-2023

09:22

وفاتان بتدهور مركبة شحن على طريق المريغا

09:17

أجواء حارة إلى حارة جدا في كافة المناطق حتى السبت

09:10

وفاة طفل متأثرا بإصابته بعقر كلاب في الكرك

08:35

لهذا السبب.. اختار مهرجان “جرش” الفنان عيسى السقار نجما لختام حفلاته

07:29

ابوالراغب: لاتعملوا مدينة جديدة و أحنا مش لقمة سائغة لإسرائيل

07:07

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي

06:57

العجارمة: هذا هو اغتيال الشخصية

06:55

مؤهلوا الإختصاص يناشدون الملك

06:51

الذنيبات: أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات

06:47

الزواهرة يكتب: الهروب الى النار

وفيات
وفيات الأربعاء 19-7-2023شكر على التعازيوفيات الثلاثاء 18-7-2023آل مسمار وأقاربهم ينعون المهندس تحسين حسين محمد مسماروفيات الإثنين 17-7-2023