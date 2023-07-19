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وفاتان بتدهور مركبة شحن على طريق المريغا

منذ ساعة واحدة
وفاتان بتدهور مركبة شحن على طريق المريغا

وطنا اليوم:توفي شخصان، فجر الأربعاء، وأصيب 5 آخرون إثر تدهور “بكب نقل مشترك” في منطقة مريغا على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة.
وقالت إدارة السير، إن 4 إصابات متوسطة وإصابة بليغة كانت نتيجة حادث التدهور، إذ تم نقل المصابين إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج.
وفي سياق منفصل، أشارت إلى أنها ضبطت مركبات تسير بسرعات مخالفة في مناطق عدة، حيث ضُبطت مركبتان على طريق شويعر واحدة تسير بسرعة (90-190) وأخرى تسير بسرعة (90-165)، وتم إجراء اللازم بحق المخالفين


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