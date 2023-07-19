بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة طفل متأثرا بإصابته بعقر كلاب في الكرك

منذ ساعة واحدة
وفاة طفل متأثرا بإصابته بعقر كلاب في الكرك

وطنا اليوم:توفي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، الثلاثاء، متأثراً بإصابته بعقر “كلاب ضالة”، كان قد أدخل على إثرها إلى مستشفى الأمير علي في وضع صحي سيء، بلواء القصر بمحافظة الكرك.
وقال مصدر مقرب من التحقيق: إن الطفل كان قد تعرض لعقر من كلاب ضالة خلال تواجده في الشارع العام، أدت الى إصابته بكسور في الجمجمه، وأدخل الى المستشفى.
ولفت المصدر، إلى أن الطفل مكث قيد العلاج لمدة أسبوعين، لكنه أصيب بمضاعفات أدت الى وفاته.
وبين المصدر أن ن جثة الطفل جرى تشريحها في طب شرعي الكرك من قبل استشاري الطب الشرعي د.عوض الطراونة، إذ تبين ان سبب الوفاة يعود الى التهاب بالدماغ والحبل الشوكي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:09

1 من بين كل 4 أشخاص في الأردن يعاني من اضطرابات نفسية

10:02

د.حسين العموش يكتب : من وين ما جيتها (كرك)

09:56

ضبط حدث يقود مركبة تريلا على الصحراوي

09:41

بعد نسخة بيضاء لولي عهد السعودية.. أردوغان يهدي أمير قطر سيارة توغ زرقاء اللون

09:35

وفيات الأربعاء 19-7-2023

09:22

وفاتان بتدهور مركبة شحن على طريق المريغا

09:17

أجواء حارة إلى حارة جدا في كافة المناطق حتى السبت

08:35

لهذا السبب.. اختار مهرجان “جرش” الفنان عيسى السقار نجما لختام حفلاته

07:29

ابوالراغب: لاتعملوا مدينة جديدة و أحنا مش لقمة سائغة لإسرائيل

07:07

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي

06:57

العجارمة: هذا هو اغتيال الشخصية

06:55

مؤهلوا الإختصاص يناشدون الملك

وفيات
وفيات الأربعاء 19-7-2023شكر على التعازيوفيات الثلاثاء 18-7-2023آل مسمار وأقاربهم ينعون المهندس تحسين حسين محمد مسماروفيات الإثنين 17-7-2023