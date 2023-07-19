وفاة طفل متأثرا بإصابته بعقر كلاب في الكرك

وطنا اليوم:توفي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، الثلاثاء، متأثراً بإصابته بعقر “كلاب ضالة”، كان قد أدخل على إثرها إلى مستشفى الأمير علي في وضع صحي سيء، بلواء القصر بمحافظة الكرك.

وقال مصدر مقرب من التحقيق: إن الطفل كان قد تعرض لعقر من كلاب ضالة خلال تواجده في الشارع العام، أدت الى إصابته بكسور في الجمجمه، وأدخل الى المستشفى.

ولفت المصدر، إلى أن الطفل مكث قيد العلاج لمدة أسبوعين، لكنه أصيب بمضاعفات أدت الى وفاته.

وبين المصدر أن ن جثة الطفل جرى تشريحها في طب شرعي الكرك من قبل استشاري الطب الشرعي د.عوض الطراونة، إذ تبين ان سبب الوفاة يعود الى التهاب بالدماغ والحبل الشوكي