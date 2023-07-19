الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي

وطنا اليوم – أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بتصدي الدفاع الجوي لهجوم صاروخي إسرائيلي. وقالت “سانا”: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق في وقت مبكر من اليوم الأربعاء”. ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق”. وأضاف المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.