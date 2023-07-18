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ضبط معمل يستخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق في الرمثا

منذ 20 ثانية
ضبط معمل يستخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق في الرمثا

وطنا اليوم:أفاد مصدر أمني، بأنه تم ضبط نحو 3 طن من أحشاء الحوانات و5 طن من الجلود داخل معمل، بظروف صحية سيئة، في لواء الرمثا يتم تنظيفها وبيعها للملاحم لتصنع منها مادة “النقانق”.
وأفاد المصدر، أنه تم ضبط المعمل بناء على ملحوظة واردة إلى الشرطة الملكية لحماية البيئة، مشيرا إلى أنه تم أخذ مذكرة تفتيش من قبل المدعي العام ماجد النعيمات.
ولفت إلى أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع مديرية شرطة الرمثا وبرفقة كوادر مؤسسة الغذاء والدواء.
وأكد المصدر أنه تم التنسيق مع بلدية الرمثا لإرسال كابسة نفايات من أجل إتلاف كمية الأحشاء المضبوطة


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