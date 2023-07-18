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ضبط شخص غشش أجوبة امتحان التوجيهي عبر مكبرات صوت أحد المساجد

منذ ساعة واحدة
ضبط شخص غشش أجوبة امتحان التوجيهي عبر مكبرات صوت أحد المساجد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ القوة الأمنية المُكلّفة بتأمين حراسة إحدى المدارس التي تُقدّم بها امتحانات الثانوية العامة في محافظة البلقاء، تحركت إلى أحد المساجد القريبة بعد سماعهم شخصاً استخدم مكبرات الصوت لمحاولة تغشيش أجوبة امتحان الثانوية العامة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوة الأمنية تمكنت من ضبط ذلك الشخص على الفور داخل المسجد وبوشر التحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.


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