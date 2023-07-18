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تغشيش طلبة توجيهي عبر مأذنة مسجد في السلط

منذ ساعة واحدة
تغشيش طلبة توجيهي عبر مأذنة مسجد في السلط

وطنا اليوم:أثار مقطع فيديو متداول لشخص يقوم “بتغشيش” الطلبة عبر مكبرات صوت مئذنة مسجد، في محافظة البلقاء، بالتزامن مع تأدية طلبة امتحان الثانوية العامة لاختبار اللغة الإنجليزية.
من جهته علق مصدر في وزارة التربية والتعليم على الفيديو المتداول، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرار فوري بنقل 4 قاعات امتحان في محافظة البلقاء إلى مركز مدينة السلط بعد محاولات كبيرة للمشاغبة على الامتحان والتأثير على مجرياته.
وبين المصدر أن الوزارة اتخذت قرارًا فوريًا بعدم عقد أي امتحان في هذه القاعات ابدًا، للمحافظة على كرامة وسمعة وسلامة امتحان التوجيهي وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة
وشمل القرار نقل مركز الكرامة الثانوية للبنات الى مركز خالدة القرشية الثانوية للبنات داخل قصبة السلط، ونقل قاعة عيرا الثانوية بنات رقم/2 إلى مركز خالدة القرشية الثانوية للبنات داخل قصبة السلط، ونقل مركز امتحان يرقا الثانوية المختلطة الى مركز اليمامة الأساسية داخل قصبة السلط، ونقل قاعة امتحان عيرا الثانوية المختلطة رقم/1 إلى مركز اليمامة الأساسية داخل قصبة السلط


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