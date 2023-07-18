طالب توجيهي يتناول 40 حبة بانادول

وطنا اليوم:تناول طالب ثانوية عامة “توجيهي”، حوالي 40 قرصا من دواء بانادول قبل ذهابه إلى امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

وتم إسعاف الشاب من قبل ذويه إلى مستشفى السلط الحكومي، وعند الوصول قدّم الأطباء له الإسعافات الأولية وأدخلوه لمتابعة حالته الصحية، وفق مصدر طبي.

وقال مصدر إن الطالب أخبر الأطباء أنه تناول هذه الكمية من الأدوية لأنه لم يكن مستعدا للامتحان