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البنك الدولي يحذر من شرخ بين الدول يعمق الفقر

منذ 9 ثواني
البنك الدولي يحذر من شرخ بين الدول يعمق الفقر

وطنا اليوم:حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الثلاثاء، من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدّد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند.
ولا تزال العديد من الدول تسعى الى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين، هما الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبّب بارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم.
إضافة الى ذلك، يتسبّب التغيّر المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه.
وأعرب بانغا عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدّم في هذا المجال يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقرا.
وقال في كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين “الأمر الذي يثير قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء الى إبعاد دول الشمال ودول الجنوب عن بعضها البعض في وقت نحن نحتاج الى أن نتوحد”.
وأشار خلال الاجتماع الذي بدأ الإثنين ويستمر يومين الى أن “الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى”.
وأضاف أن تلك الدول “تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا… إنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالميًا وهي قلقة من أن جيلا آخر سيقع في براثن الفقر”.
وأكد بانغا أن البنك يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوّع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف، مشددا على ضرورة ألا يأتي التوسع الاقتصادي على حساب البيئة.
وقال “لا يمكننا تحمّل فترة أخرى من النموّ المحفَّز بالانبعاثات”.
يشار الى أن أجاي بانغا، مولود في الهند ويحمل الجنسية الأميركية، وتولّى رئاسة البنك الدولي في حزيران/يونيو بعد ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن


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