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الخصاونة: الجامعات ملزمة بمواءمة أنظمتها مع نظام ممارسة العمل الحزبي

منذ ساعة واحدة
الخصاونة: الجامعات ملزمة بمواءمة أنظمتها مع نظام ممارسة العمل الحزبي

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء جامعة آل البيت، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانيَّة.
وافتتح الخصاونة خلال الزيارة الجداريَّة الثَّلاثينيَّة بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس الجامعة، حيث التقى الطَّلبة أوائل الكُليَّات.
وقال الخصاونة: أنتم الرِّهان في التغيير، والدَّولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد ضامنة وممكِّنة لانخراطكم الفاعل في العمل الحزبي والحياة السِّياسية في إطار التَّحديث الشَّامل.
وأضاف “الجامعات مُلزَمة بمواءمة أنظمتها مع نظام ممارسة العمل الحزبي في الجامعات؛ بما يحفِّز الشَّباب على المشاركة في العمل الحزبي والحكومة لن تسمح بأيِّ مضايقات تعيق انخراط الشَّباب في الحياة الحزبيَّة والسِّياسيَّة”


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