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وفاة رقيب بالامن اثناء اداء الواجب بصويلح

منذ 22 ثانية
وفاة رقيب بالامن اثناء اداء الواجب بصويلح

وطنا اليوم:توفي اليوم الثلاثاء ، الرقيب موسى محمد المصري إثر حادث دهس اثناء اداء الواجب في منطقة صويلح شمالي العاصمة عمان .
وبالتفاصيل ، طلب الراحل المصري من سائق مركبة التوقف، وذلك خلال الواجب الرسمي لدورية النجدة في منطقة صويلح الا أن صاحب المركبة رفض الامتثال ودهسه ولاذ بالفرار من موقع الحادث الى أن تمكن الامن فيما بعد من إلقاء القبض عليه.
وسيشيع جثمان الرقيب المصري من مسجد ام العمد على صلاة ظهر اليوم وسيقام بيت العزاء شرقي مسجد ام العمد


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