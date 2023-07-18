مدرسة خاصة تفصل معلمة بسبب حملها

وطنا اليوم:اشتكت أم زيد، وهي معلمة في إحدى المدارس الخاصة بعمان، من تسريحها من وظيفتها رغم توقيعها على عقد جديد للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وقالت في حديث اذاعي، إن المدرسة فصلتها دون سابق إنذار بسبب علمهم بموضوع حملها.

وتابعت :”صارلي حامل شهرين، وأول ما علمت الخبر، أخذت تقرير من طبيبتي، وقدمته للمدرسة، لأبلغهم بموضوع الحمل”.

وأضافت: “أبلغت مديرتي المباشرة منذ 5 أيام بموضوع الحمل، وقامت هي بإبلاغ الإدارة، ليتم فسخ العقد معي مباشرة دون ابداء الأسباب رغم توقيع عقد جديد”.

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، إن المعلمة ليست مضطرة لإبلاغ المدرسة بأنها حامل من الناحية القانونية.

وأضاف أن المعلمة من الناحية القانونية عقدها سار المفعول، بعد توقيعها على عقد التجديد للعام الدراسي الجديد، مشيراً أنه يحق لها تقديم شكوى على المدرسة حتى تحصل على باقي قيمة العقد

يذكر أن هناك مدارس تقوم بإلزام المعلم بتوقيع استقالة بشهر حزيران من كل عام، لضمان عدم المطالبة باستلام الرواتب خلال أشهر ( حزيران، وتموز وآب)، مشيرةً إلى أن هناك بعض المدارس لا تعطي راتب في عطلة بين الفصلين بالشتاء و عند التقدم بطلب وظيفة لها، يطلب من المعلمة إحضار شهادة تثبت عدم الحمل، لضمان عدم استحقاقها لإجازة الأمومة والطفولة خلال العام الدراسي.