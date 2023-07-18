وطنا اليوم:وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة أسترالية لاستكشاف خامات النحاس في منطقة وادي ملقة جنوب البحر الميت.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاتفاقيات لاستكشاف البوتاس والليثيوم.

وأشارت الشركة الأسترالية إلى أن فريقها سيبدأ العمل لاستكشاف النحاس جنوب البحر الميت الأسبوع المقبل وتعد بنتائج سريعة.

وكانت الوزارة بدأت التنقيب في وقت سابق عن عنصر الليثيوم في مياه البحر الميت والصخور المجاورة له.