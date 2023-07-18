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ما هي السيارة التي أهداها أردوغان لابن سلمان؟

منذ ساعتين
ما هي السيارة التي أهداها أردوغان لابن سلمان؟

وطنا اليوم:أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيارة “توغ” المصنوعة محليا في تركيا.
وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لبن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترؤسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة.
وتفحص أردوغان وبن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر.
وعاد الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بسيارة “توغ” التي يقودها بن سلمان.
واللون الأبيض للسيارة يحمل اسم “باموق قلعة”، كناية للصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي تركيا.
وكان أردوغان وصل إلى جدة الاثنين في إطار زيارة رسمية للملكة حيث عقد جلسة مباحثات ولقاء ثنائيا مع ولي العهد محمد بن سلمان، وتم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم في أكثر من مجال بين البلدين.


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