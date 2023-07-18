فرصة استثمارية أردنية .. مركز طبي متعدد الاستخدامات في عمّان

وطنا اليوم:أدرجت وزارة الاستثمار على منصة “استثمر في الأردن” مشروع مركز طبي متعدد الاستخدامات، بحجم استثمار متوقع يبلغ 31 مليون دولار أميركي، وبمعدل عائد داخلي متوقع يصل إلى نحو 15.8 بالمئة، كفرصة استثمارية في المملكة.

واقترحت المنصة أن ينشأ المشروع على قطعة أرض استراتيجية تقع بالقرب من التجمع الطبي الحالي في جبل عمّان، بين الدوارين الثالث والرابع والمنحدر نحو وادي عبدون.

وبحسب المنصة؛ سيتم تخصيص قطعة الأرض للمستثمرين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، الراغبين في إنشاء منشآت صحية في هذا المكان، مقترحة خيارات الاستثمار الممكنة في المجال، ومنها مستشفى أو مركز علاج للمسنين، أو لطب العظام، أو مركز تأهيل طبي، أو لجراحات التجميل، أو لغسيل الكلى، أو العلاج الكيميائي والإشعاعي، أو عيادات متخصصة، أو معهد للصحة النفسية، أو طب القلب التداخلي.

وبينت أنه سيتم تطوير الأرض من شركة رؤية عمان ثم تقسيمها وبيعها بناءً على خطة رئيسية وبرنامج تطوير واضح يتم إعداده وتنظيمه من قبل الشركة، التي تعمل كمطور رئيسي ومدير للأصول لأكثر من 5000 قطعة أرض وعقار تابعة لأمانة عمّان.

وتهدف شركة رؤية عمان إلى تسهيل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الأصول الاستراتيجية التي ستلبي حاجات السوق والمستثمرين على حد سواء. وأوضحت أن استخدام الأرض سيكون ضمن أربع مناطق تطوير تغطي 54 بالمئة من مساحة الأراضي بالكامل، والنسبة المتبقية، هي المساحة الإجمالية المجمعة للمساحات المفتوحة، والمناطق الخضراء، ومواقف السيارات.

وحول مميزات الموقع؛ أشارت إلى أن قطعة الأرض تقع بالقرب من مركز الخالدي الطبي في جبل عمّان، حيث تبعد قطعة الأرض نحو 350 متراً عن المركز، وتبلغ مساحتها قرابة 17270 مترًا مربعًا، وتقع بجوار مشروع حافلات التردد السريع، ولا توجد قيود تنظيمية على الموقع؛ مما يوفر فرصة للمستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع.

وبينت أن الموقع مصنف على أنه منطقة خاصة، مع إمكانية تصنيفه موقعًا طبيًا أو تجاريًا.

ويبعد الموقع نحو 1.2 كيلومتر عن الدوار الثالث، و 0.5 كيلومتر عن الدوار الرابع، ونحو كيلومتر واحد عن دوار عبدون، ونحو كيلومترين عن منطقة العبدلي. ولفتت المنصة إلى وجود نقص عام في القطع الكبيرة في هذا الجزء من عمان، وعدم وحود أي قطع مجاورة للتجمع الطبي في جبل عمان، مما يوفر فرصة كبيرة لتعزيز قطاع السياحة الطبية والرعاية الصحية في المنطقة.

وتعد سمعة الأردن الدولية في الرعاية الصحية، قيمة مضافة للمشروع، حيث يقدم خدمات عالية الجودة وبمواصفات عالمية وبأسعار معقولة، بالإضافة لامتلاكه بنية تحتية صحية متقدمة واستضافته عدداً من أفضل المرافق الطبية في المنطقة.

ويعد الأردن الوجهة الأكثر شهرة للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشكل الإيرادات المتأتية من السياحة العلاجية أكثر من 40 بالمئة من إجمالي إيرادات المستشفيات الخاصة بما قيمته نحو مليار دولار أميركي.

ومن الممكن أن تجذب قطعة الأرض المخصصة للمشروع استثمارات متوسطة إلى طويلة المدى من قبل المشغلين المهتمين بتطوير بعض الخدمات الطبية والسريرية.

وهناك العديد من الخيارات لكيفية تنفيذ هذا المشروع، من خلال تقسيم شركة رؤية عمان الأراضي إلى قطع أصغر لتبنى عليها منشآت صحية أو مرافق مساندة، أو أن تطور رؤية عمان الأراضي وتجهز البنية التحتية المؤدية لها، لتكون جاهزة للبيع أو التأجير للمستثمر، أو ان تبيع الشركة مساحات كلية أو جزئية مصممة ومبنية على المواصفات المتفق عليها مع المستثمر وفقًا لمتطلباته.

وعلى المستثمر الراغب في المشروع، تمويل جميع تكاليف البناء والتشغيل، بينما ستتحمل رؤية عمان مسؤولية تصميم وتطوير المخطط الرئيسي للموقع والاستثمار في تنفيذ المخطط الرئيسي، وقبل ذلك، محاولة تسويق الفرصة للمستثمرين المحتملين مباشرة