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الاتحاد الأوروبي: تعليق روسيا لاتفاق الحبوب سيؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي في العالم

منذ 10 ثواني
الاتحاد الأوروبي: تعليق روسيا لاتفاق الحبوب سيؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي في العالم

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