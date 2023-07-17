عشرينية تحاول إنها حياتها بـ20 حبة دواء في عمان

وطنا اليوم:حاولت امرأة (28 عاما) الانتحار بتناول كمية من الأدوية أثناء وجودها في منزلها بمنطقة القويسمة في العاصمة عمان.

وأكد مصدر طبي إسعاف المصابة عبر الدفاع المدني إلى مستشفى البشير الحكومي، وأفاد ذووها أنها تناولت حوالي 20 قرصا من الأدوية بقصد الانتحار.

وأشار المصدر إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة وإدخالها، مبينا أن حالتها العامة متوسطة