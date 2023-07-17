25 طعنة بسبب الهاتف .. أهم اعترافات قاتل ابنته بإربد

وطنا اليوم:وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الاثنين، تهمة القتل العمد لأب أربعيني، طعن ابنته ذات الـ 15 عاما، في قلبها وجسدها 35 طعنة قاتلة، وذلك لشكه بها، بعد مشاهدته بيدها هاتفا خليويا، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

وقرر المدعي العام توقيف الأب المتهم بقتل ابنته 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية في مركز الإصلاح والتأهيل.

وفي التفاصيل، يوم الخميس الماضي حضرت ابنته المغدورة التي تقيم في منزل جدتها، إلى منزل والدها من أجل زيارته، لكون والديها منفصلين، وتعيش في منزل جدتها.

وأضاف المصدر، أنه أثناء ذلك شاهد الأب المتهم، ابنته تمسك هاتفا خليويا بيدها، وتتحدث من خلاله مع أحد الأشخاص، ما أثار شكوكه حول ذلك، لتتفاجأ ابنته المغدورة باحضار والدها سكين مطبخ، وبدأ بطعنها طعنات جرحية متعددة،حاولت خلالها صد الطعنات،ما أدى إلى إصابتها بطعنة نافذة في القلب، وأخرى أصابت الصدر والأحشاء الداخلية.

تشريح الجثة

وقال المصدر، إن والد المغدورة قام بتسليم نفسه للمركز الأمني بعد اتصاله بأحد أقاربه، وأبلغه بالجريمة.

وأجرى طب شرعي إربد تشريحا للجثة، حيث تبين إصابة الفتاة بـ 35 طعنة أصابت القلب والأمعاء والكليتين والطحال والفخذ، إلى جانب وجود جروح دفاعية على يد المغدورة خلال محاولتها الدفاع عن نفسها.