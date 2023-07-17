برابط التسجيل.. طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي في مصر

وطنا اليوم: وفرت وزارة السكان في مصر عددا من الشقق لمساعدة الشباب في الفترة الحالية، وأتاحت الفرصة لأي شاب في الحصول على وحدة سكنية بطريقة سهلة.

وتطلق الوزارة مسابقة على العديد من الوحدات السكنية لهذا الغرض حيث يتطلع الشباب الإطلاع على موعد تقديم شقق الاسكان الاجتماعي التي قامت بتوفيرها الدولة بهدف توفير المسكن المناسب والحياة الكريمة لهم.

طريقة حجز شقق الاسكان الاجتماعي

وأتاحت وزارة السكان المصرية خدمة مجانية للشباب محدودي الدخل، حيث يستطيع الشخص المتقدم الحصول على شقة سكنية لمعرفة طريقة حجز شقق الاسكان يجب إتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع بنك التعمير والاسكان

https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA/Account/Login

ثم تقوم بتسجيل الدخول وتقوم بكتابة بيانتك الخاصة بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك تقوم باختيار رقم الاستمارة من الصفحة الرئيسية.

ثم تقوم بتحديد المبلغ لجدية الحجز في هذا المشروع.

وفي النهاية بعد فتح الحجز تقوم باختيار المنطقة التي ترغب في التقديم بها.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

ووضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لطلب شقق الاسكان الاجتماعي ومن أهم هذه الشروط:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

أن يكون عمر الشخص المتقدم يتراوح ما بين 12 إلى 45 عاماً.

يشترط ألا يمتلك الشخص المتقدم عقارات حكومية من قبل.

يجب ألا يمتلك الشخص المتقدم أي أراضي زراعية أو أي محلات تجارية.

يشترط أن يكون راتب الشخص المتقدم محدودي الدخل حيث لا يزيد عن 3000.