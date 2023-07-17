السير للسائقين: تفقدوا نظام التبريد في المركبة

وطنا اليوم:أكد مندوب الإدارات المرورية على أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات بالإضافة لتجاوز السرعة المقررة أبرز مسببات حوادث السير ليوم أمس الأحد والتي نتج عنها عدة إصابات بشرية.

وشدد مندوب إدارة السير خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام الاثنين، على ضرورة تفقد جاهزية المركبة في فصل الصيف وخاصة نظام التبريد والذي لا يقل أهمية عن تفقدها في فصل الشتاء، تجنباً لتعطل على الطرق والتي من شأنها قد تعطل حركة المرور.

واشار الى تعطل صهريج مياه بالقرب من دوار المشاغل وتعطل لمركبة شحن ما بعد جسر القصور أبرز ما تم التعامل معه من اعاقات مرورية خلال ساعات الصباح .

وأشار إلى أن كوادر إدارة السير بذلوا جهوداً كبيرة بذلها خلال الـ24 ساعة الماضية بتأمين البيئة المرورية اللازمة للإخوة المواطنين من التعامل مع الحوادث المرورية وضبط عدد من المخالفات الخطرة وإزالة العوائق بكل سرعة وحرفية.

وأضاف بأن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ سبب بتدهور مركبة وصدمها بجسم صلب نتج عنها إصابة السائق بمنطقة ما بعد الجسور العشرة .

وتابع بأن التعامل الخاطئ مع المنعطفات مخالفة مرورية سببت بحادثين منفصلين يوم أمس، إذ كان الأول تصادم مركبتين نتج عنه اصابتين في محافظة اربد بالإضافة لتصادم مركبتين نتج عنه اصابتين على طريق بيرين.

ولفت مندوب الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام أنه وبفضل وعي المواطن والتزامه بقواعد وأولويات المرور ورغم الكثافة المرورية الصباحية لم يتم التعامل مع أي إغلاقات أو إعاقات مرورية خلال ساعات الصباح.

وحول المساعدات الإنسانية قال إنه جرى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية من قبل المحطات الأمنية المنتشرة على كافة الطرق، كإصلاح عدد من المركبات تعطلت على الطرق الخارجية، داعيا الجميع بعد التردد بطلب كافة أشكال المساعدة من نشامى المحطات الأمنية أو الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

ولفت الى ضرورة الانتباه لوجود أعمال الصيانة على جملة من طرق المملكة، داعيا الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع النشرات المستمرة قبل المسير على الطريق واتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية