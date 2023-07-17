اعتراضات من بعض الصناعيين على قرار غرفة صناعة عمان اختيار ممثل (صنع في الاردن)

وطنا اليوم – برز مؤخرا في القطاع الصناعي والتجاري رفضاً لقرار غرفة صناعة عمان حول قرار اختيار ممثل (صنع في الاردن)، حيث سجل العديد من الصناعيين ملاحظاتهم على اختيار ممثل صنع في الاردن ونشر عضو هيئة عامة في غرفة صناعة عمان الدكتور نضال ملو العين في حديث له بان من تم اختياره ممثلا لـ (صنع في الاردن) لا يتحدث اللهجة الاردنية اصلاً.

وقال ملو العين في حديث له :

تعلن شركة 100Jordan رفضها لاختيار ممثل ” صنع في الاردن ” بقرار غرفة صناعة عمان وذلك لعدة أسباب و تنوعها (…) حيث أن النظام هو ان يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة الغرفة و إن ما تم من اختيار بالمكاتب المغلقة يجب توضيحه و اختياره ضمن اجتماع الهيئة العامة (..) و لذك نسجل اعتراضنا فالاولوية للاقدمية (…) فلا يجوز منح صفة متحدث ومدير للحملة لا ينطلق اللهجة الاردنية

علما بأن حملة صنع في الأردن انا قمت بالإعلانها واقتراحها إلى غرفة صناعة عمان و غرفة صناعة الأردن في عام 2003 ضمن احد شركتنا و الشاهد على ذلك مدير العلاقات العامة السيد محمد الصلاحات

و لا مانع لدينا من ان يكون اي من الأعضاء شريطة ان يتقن اللهجة الاردنية ولديه علاقات مع الصناعيين و لديه خبرة تسويقية و اعلامية

يذكر أن ممثل (صنع في الاردن) هو ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية يمثل عدداً من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة. عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع.