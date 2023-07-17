عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا في إحدى شركات صناعة الحديد

وطنا اليوم – وقع في وزارة العمل عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت والشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي.

ووقع العقد برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وحضور رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والاسمنت خالد الفناطسة والرئيس التنفيذي للشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي هاني الهدد.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن هذا النوع من العقود يصب في خدمة العاملين وتحسين ظروف وشروط العمل، مبيناً أن الوزارة تشجع المفاوضات المباشرة بين النقابات وأصحاب العمل، وصولاً إلى إتفاق يرضي طرفي العملية الإنتاجية.

وأكد أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس ايجاباً على بيئة العمل والإستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بشركاتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

بدوره قال رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة إن توقيع الإتفاقية جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الشركة والبالغ عددهم 135 عاملاً لما تضمنه العقد من مزايا وظيفية ومنها تحسين الزيادات السنوية والعلاوات للعاملين، إضافة إلى الإلتزام بأحكام النظام الداخلي للشركة الذي تضمن ميزات ومكتسبات للعاملين، مثمناً تعاون إدارة الشركة وتقديرها للعاملين ودورهم.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي هاني الهدهد إن هذا العقد جاء تتويجاً للتفاوض والحوار الهادف والبناء بين الإدارة والنقابة ووساطة وزارة العمل بما يخدم مصلحة الشركة والعاملين فيها وعملية الإنتاج، معتبراً هذا التوقيع تقديراً من الإدارة لجهود كافة العاملين.