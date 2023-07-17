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وفاة طالب توجيهي دهسا في الأغوار الشمالية

منذ 12 ثانية
وفاة طالب توجيهي دهسا في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:توفي طالب الثانوية العامة “التوجيهي”، أسامة مأمون مفضي، البالغ من العمر 17 عاما دهسا في منطقة العرامشة بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد.
وقال مصدر طبي إنه تم إسعاف الطالب لمستشفى معاذ بن جبل، لكن بعد الوصول أفاد الطبيب أن الشاب فارق الحياة.
ونعى مركز اقرأ القرآني، اليوم الاثنين، الطالب أسامة ، والذي توفي دهسا على الشارع العام في منطقة العرامشة بالأغوار الشمالية في محافظة إربد.
وقال المركز إن الفتى الراحل حاصل على الدورة التمهيدية، وأحد طلاب ديوان الحفاظ.
وعم الحزن منطقة العرامشة حزنا على الفتى الراحل
وبوفاة الشاب أسامة، تكون الأردن قد خسرت 3 من طلبة الثانوية العامة خلال حوالي أسبوع، حيث توفي طالب الوجيهي عبدالرحمن العواودة، الجمعة، في منطقة القويسمة، وفق ما أفادت وزارة التربية والتعليم.
والخميس الماضي، توفيت طالبة التوجيهي فاطمة المنسي، والتي تبلغ من العمر 18عاماً، وتدرس بمدرسة صفية بنت عبدالمطلب بمحافظة إربد.
وقال مصدر طبي ، إنه تم إسعاف الطالبة فاطمة من قبل ذويها على إثر فقدانها الوعي، وذلك بعد الانتهاء من تقديم امتحان الثانوية العامة يوم أمس الخميس.
وأضاف المصدر أنه تم إجراء إنعاش قلبي رئوي لها دون جدوى.


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