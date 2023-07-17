بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

أموال الضمان : مشروع المدورة سينتج محاصيل زراعية استراتيجية

منذ ساعتين
أموال الضمان : مشروع المدورة سينتج محاصيل زراعية استراتيجية

وطنا اليوم:نشر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الاثنين، فيديو تعريفي عن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي تأسست عام 2020 لإنشاء أول مشروع زراعي للضمان الاجتماعي في منطقة المدورة جنوب المملكة.
ويقام المشروع على مساحة 30 ‏الف دونم لإنتاج محاصيل استراتيجية تساهم في تعزيز منظومة الامن الغذائي وأبرزها القمح وذرة السيلاج وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والاعلاف الحيوانية.
وتدير الشركة المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل بكوادر اردنية متميزة.
وتم استكمال المرحلة الأولى من المشروع في وقت قياسي وتم خلالها انجاز العديد من اعمال البنية التحتية وتأهيل الأرض للزراعة وتركيب أنظمة الري. كما اقامت الشركة العديد من الشراكات مع مستثمرين محليين من القطاع الخاص

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:55

مؤتمر علمي وعملي حول تنمية السياحة في طاجيكستان

14:53

جامعة البترا والمستشفى التخصصي يوقعان اتفاقية تعاون لتدريب طلبة كلية طب الأسنان

14:49

قبل إنطلاقه.. تفاصيل ملتقى عبق اللون في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

14:27

فرصة استثمارية لإنشاء منتجع طبي للأمراض الجلدية بالبحر الميت

14:24

93 ألف مؤمن عليه مشتركاً اختيارياً بالضمان

14:22

الشركة الوطنية : موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية

14:20

عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا في إحدى شركات صناعة الحديد

14:16

وفاة طالب توجيهي دهسا في الأغوار الشمالية

14:00

الصفـدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

13:57

ملتقى عبق اللون يشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

13:53

ندوة حول مفهوم الدراما ضمن فعاليات مهرجان جرش

12:52

النقل البري تبدأ قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية

وفيات
وفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة اللهوفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكيةوفيات الأحد 16-7-2023آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاء