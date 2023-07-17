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قرصنة احدى المؤسسات الوطنية والامن السيبراني يحذر

منذ 16 دقيقة
قرصنة احدى المؤسسات الوطنية والامن السيبراني يحذر

وطنا اليوم:كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة انه “يوم امس تم طلب مليونين و600 الف فدية من احدى المؤسسات الوطنية التي تم تهكيرها”.
وبين المحارمة خلال مناقشة اللجنة القانونية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بأن الجهة التي قامت بتهكير صفحات احدى المؤسسات الوطنية طلبت مليونين و600 الف فدية لاعادتها
ودعا المركز الوطني للأمن السيبراني المؤسسات التي تتعرض لهجمات الفدية “رانسوموير” إلى الابلاغ عنها فورا.
وقال المركز في بيان امس الأحد، إن العديد من المؤسسات التي تتعرض لهجمات الفدية لا تقوم بإبلاغ المركز، مخالفة بذلك قانون الأمن السيبراني الذي ألزم جميع الجهات في القطاعين العام والخاص بضرورة إبلاغ المركز عند تعرضها لأي حادث أمن سيبراني، حتى يتمكن من القيام بالإجراءات الضرورية لاحتواء الحادث والتأكد من عدم انتشاره إلى جهات أخرى في المملكة، وكذلك للاستفادة من قدرات المركز في مساعدة هذه الجهات على التعافي من الهجمات واستعادتها لمعلوماتها وخدماتها.
وذكر المركز أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد حوادث الفدية التي تعرضت لها الشركات والمؤسسات الوطنية وجهات حكومية وأكاديمية وشركات من القطاع الخاص الأردني منذ بداية العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تعرضت للعديد من هجمات الفدية والتي أثرت في عملها وقدرتها على تقديم خدماتها ونشاطاتها، وأدت إلى ضياع معلوماتها في بعض الحالات، خصوصاً تلك الجهات التي لا تملك خططا لاستمرارية العمل وللتعافي من الكوارث، بالإضافة للخسائر المادية التي تكبدتها هذه الجهات، والتي لا تتوفر إحصاءات دقيقة حولها.


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