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بتغريدة الذخائر العنقودية.. إيلون ماسك يثير غضب الأوكرانيين

منذ ساعتين
بتغريدة الذخائر العنقودية.. إيلون ماسك يثير غضب الأوكرانيين

وطنا اليوم:أثارت تغريدة لمالك موقع “تويتر”، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، عن الذخائر العنقودية المحرمة دوليا، غضب الأوكرانيين الذين ردوا عليه وقالوا إن لا خيار أمامهم.
وكتب إيلون ماسك تغريدة قال فيها إن الولايات المتحدة بتزويدها أوكرانيا الذخائر العنقودية فإنها “تحط من قدرها”.
وأضاف أن الأمر لن يفضي إلى حدوث أي تغيير في نتائج الحرب، مؤكدا أنه يريد أفضل النتائج للشعب الأوكراني لكن لدى روسيا 4 أضعاف ما لدى أوكرانيا من قطع مدفعية و10 أضعاف الذخيرة.
وكتب مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، على “تويتر”، ليل الأحد الاثنين، أن الأوكرانيين لا يملكون أي خيارات جيدة.
وأضاف أنه إذا استسلم الأوكرانيون وأوقفوا القتال فإن ذلك لن يحفظ أرواحهم، مؤكدا أن “روسيا ستحول أوكرانيا كلها إلى معسكر اعتقال كبير …”.
واعتبر أن كييف اختارت القتال لأنه قتال من أجل البقاء، وما يحدث “معركة بقاء حرفيا”.
ولم يكن غيراشينكو الأوكراني الوحيد الذي رد على إيلون ماسك، إذ انهالت العديد من الردود التي تنتقده، لكن مغردين آخرين أعربوا عن اتفاقهم مع رأي مالك “تويتر”.

الذخائر العنقودية في أوكرانيا
كانت أوكرانيا أعلنت، الخميس الماضي، أنها تسلمت الذخائر العنقودية المحرمة دوليا من الولايات المتحدة، وأكدت أنها ستستخدم هذا السلاح “على نطاق ضيق” في حربها مع روسيا.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة عزمها إمداد كييف بهذا السلاح الذي تحرمه أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن بينها دول حليفة لواشنطن.
وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن أوكرانيا قدمت تعهدا كتابيا إلى الولايات بشأن كيفية استخدام هذه الذخائر


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