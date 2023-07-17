ارتفاع بلاغات حرائق الأعشاب بالأردن إلى 100%

وطنا اليوم:قال رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني المقدم احمد زيادات، اليوم الاثنين، إن عدد البلاغات التي وردت الى غرفة العمليات والسيطرة في مديرية الامن العام خصوصا بما يتعلق بحرائق الاعشاب مقارنة بنهاية الاسبوع الماضي والذي سبقه بزيادة تجاوزت 100% في عدد البلاغات الواردة الى عمليات الدفاع المدني.

وأضاف عبر إذاعة الأمن أنه في بداية الشهر الحالي كانت عدد البلاغات 183 بلاغ مقارنه بنهاية الاسبوع الماضي التي وصلت الى 388 بلاغا بزيادة 112% ، حيث كان هناك ضغط عمل كبير على كوادر الدفاع المدني وسرعة في الاستجابة لجميع البلاغات رغم تزايدها.

وبين أنه في ظل موجة الحر التي تؤثر على المملكة من الطبيعي ان تزداد حوادث الحرائق في المسطحات العشبية وحرائق الغابات وزيادة البلاغات عن الحرائق، حيث كان نهاية الاسبوع زيادة ملحوظة في عدد البلاغات نتيجة زيادة معدل الحرائق الاعشاب بشكل عام وحرائق المسطحات الخضراء