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خبير يفند بيان جمعية حماية المستهلك حول المتبقيات الحيوية

منذ 12 ثانية
خبير يفند بيان جمعية حماية المستهلك حول المتبقيات الحيوية

وطنا اليوم: شرح خبير بيان جمعية حماية المستهلك حول المتبقيات الحيوية، موضحا أن من المتعارف عليه أن جميع مصانع الأعلاف في الأردن تستخدم مدخلات إنتاج من مصدر نباتي فقط ذره وصويا وزيوت، بالإضافة لبعض الأملاح والمعادن والفيتامينات.

وأكد أن ما ذكر بشأن استخدام مخلفات الدواجن أو النافق منها كغذاء للدواجن بعد تصنيعها فهذا لا أساس له من الصحة، موضحا أن من قام بتزويد هذه المعلومة للجمعية يقصد الإساءة للمنتج المحلي فقط.

وأن الامراض التي تصيب الدواجن أو النفوق لا علاقة له بذلك أما مسبب فيروسي ويحصن باللقاحات للوقايه منه أو اختلاف درجات الحرارة ويسيطر عليها بأنظمة التبريد الحديثة عند الشركات الكبيرة.

وأكد أن مصدر الغذاء للدواجن في الأردن هو مصدر نباتي ١٠٠٪؜ .


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