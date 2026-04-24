استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

24 أبريل 2026
وطنا اليوم:استشهد طفل فلسطيني، امس الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، بالتزامن مع حملة عسكرية واسعة، شملت اعتقالات طالت العشرات وإعاقة للعملية التعليمية في الأغوار الشمالية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل (15 عاماً) متأثراً بإصابته الخطيرة في منطقة الكتف، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي رفيديا في مدينة نابلس. وكان الاحتلال قد أطلق الرصاص الحي بكثافة في منطقة بيت وزن غرباً، مما أدى إلى وقوع هذه الإصابة القاتلة.
وفي سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال حملة عسكرية واسعة النطاق في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الحملة تخللتها مداهمات وتفتيش وتخريب للمنازل، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 30 مواطناً فلسطينياً، بينهم سيدة، وذلك بزعم أنهم “مطلوبون”.
وعلى صعيد الانتهاكات الميدانية، منعت قوات الاحتلال عند حاجز تياسير وصول نحو 100 معلم ومعلمة إلى مدارسهم في قرى الأغوار الشمالية.
وأوضح مدير التربية والتعليم في طوباس، عزمي بلاونة، أن الاحتلال أعاق حركة الكوادر التعليمية قبل أن يغلق الحاجز بشكل كامل أمام المواطنين، مما حال دون وصول المعلمين إلى أماكن عملهم واضطرارهم للعودة.


