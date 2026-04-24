الكويت تعلن إعادة فتح مجالها الجوي

وطنا اليوم:أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، الشيخ حمود مبارك الصباح، إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من امس الخميس وذلك بعد توقف حركة الطيران مؤقتًا واحترازيًا منذ 28 شباط الماضي جراء الأوضاع في المنطقة.

وقال الشيخ حمود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدًا للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن “الطيران المدني” انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبينًا أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد، بأن التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع”