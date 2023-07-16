نقابة المهندسين الأردنيين تُسلّم (50) كرسياً متحركاً لصالح مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم – سلّمت نقابة المهندسيين الأردنيين، اليوم الأحد، (50) كرسياً متحركاً لصالح مستشفى الجامعة الأردنية، يأتي ذلك ضمن نشاطات صندوق المسؤولية الاجتماعية في النقابة بحضور نائبي مدير عام المستشفى للشؤون الطبية الأستاذ الدكتور نادر البصول وللشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمود المصطفى.

وثمّن البصول، هذه البادرة الطيّبة التي تؤكّد على أهميّة التعاون المُثمر وتعزيز العلاقة التكامليّة بين المؤسسات الوطنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، مُقدّراً الجهود التي تبذلها لجنة المسؤولية الاجتماعية في النقابة، في خدمة مؤسسات وأبناء المجتمع المحلي.

من جانبه، أكد رئيس لجنة إدارة صندوق المسؤولية الاجتماعية- عضو مجلس نقابة المهندسين المهندس معتز الشوارب، على أهمية تعاون المجتمع بأفراده ومؤسساته لتحقيق المفهوم الأمثل للمسؤولية الاجتماعية، مُبيّناً بأن النقابة سعيدة بهذه المبادرة لاسيما وأن مستشفى الجامعة الأردنية يُعد صرحاً طبياً وفخراً للمنظومة الصحية في المملكة لابد من دعمه ومساعدته ليبقى رائداً في تقديم خدماته.

وقال الشوارب، بأن النقابة تضم أكثر من صندوق سيادي من ضمنها صندوق المسؤولية الاجتماعية الذي يعتمد بشكل كامل على التبرعات، ويُقدّم حُزمة من البرامج والمبادرات، ومن ضمنها برامج القروض المُيسّرة للمهندسين أعضاء النقابة، و”حملة فزعة أهل” الرامية لترميم منازل الأُسر العفيفة في مناطق جيوب الفقر في كافة محافظات المملكة بالإضافة إلى حملة “فلنُشعل قناديل صمودها” لترميم منازل المقدسيين في مدينة القدس القديمة حيث تم اعادة 1800 مقدسي للعيش داخل القدس.

وأعلن الشوارب، عن نية النقابة تأهيل قاعة تدريب شعبة العظام والمفاصل في المستشفى من حيث صيانة الأرضيات والأسقف ورفدها بأجهزة حاسوب محمولة (لاب توب).