أنشطة شبابية ومجتمعية في عدد من المحافظات

وطنا اليوم:شهدت محافظات المملكة، امس الخميس، حراكاً رسمياً ومجتمعياً واسعاً، تنوع بين الاحتفالات الوطنية بيوم العلم الأردني، والأنشطة التربوية والشبابية الهادفة إلى تعزيز الابتكار والشمول المالي والوعي البيئي.

ونظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالتعاون مع بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية، فعاليات اليوم المفتوح حول الخدمات المالية الرقمية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الأهلية والمجتمع المحلي.

وجاء تنظيم الفعالية التي استضافتها مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية في دعم وتمكين النساء والشباب والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من خلال توفير حلول دفع رقمية آمنة تسهم في تطوير أعمالهم وتحسين فرصهم الاقتصادية.

وأحرزت مدرسة حي الأمير حسن الثانوية للبنات في لواء الأغوار الشمالية، المركز الأول على مستوى إقليم الشمال في مسابقة مسرح الدمى عن مسرحية “بصمتنا خضراء”، في إنجاز يعكس تميز الطلبة في مجالات الإبداع الفني.

وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، الدكتورة بسمة فريحات، أن هذا الفوز يجسد اهتمام المديرية بدعم الأنشطة اللامنهجية، وتنمية مواهب الطلبة في بيئة تعليمية محفزة على الابتكار.

وافتتحت في مدرسة المشارع الثانوية للبنات، معرض العلم الأردني الأول “راية المجد”، الذي أقيم تحت شعار “علم يرفع وجيل يبدع”، برعاية مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة فريحات، ومشاركة فعاليات تربوية ورئيس بلدية طبقة فحل، إلى جانب ممثلين عن الشرطة المجتمعية والمجتمع المحلي.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار تعزيز قيم الانتماء الوطني والاعتزاز بالعلم الأردني، وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطالبات، حيث اشتمل على زوايا متنوعة ضمن وحدات برنامج التعليم المهني (BTEC)، شملت مجالات الشعر والجمال، والحناء، والصحة والعافية، إضافة إلى ركن المكياج الإبداعي وزاوية الزيوت، بما عكس مستوى متقدما من مهارات الطالبات وإبداعاتهن التطبيقية في المجالات المهنية.

ونظمت بلدية الوسطية في محافظة إربد، حملة نظافة بيئية في أحراج كفرأسد، بمشاركة رسمية ومجتمعية، بهدف الحفاظ على جمالية المواقع الطبيعية وتهيئتها لاستقبال الزوار، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة.

وشارك في الحملة رئيس لجنة بلدية الوسطية المهندس فتحي الخصاونة، ومساعد متصرف لواء الوسطية، ورئيس مركز أمن الوسطية، وعدد من كوادر البلدية، إضافة إلى طلبة مدرسة الهرم النموذجية.

وشملت الحملة أعمال تنظيف شاملة للأحراج والمرافق المحيطة، وإزالة النفايات والمخلفات، إلى جانب توعية المشاركين بأهمية المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في حماية البيئة ودعم السياحة الداخلية.

وكرم مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد، الدكتور رعد الخصاونة، الطالبات الفائزات والمشاركات في هاكاثون تصميم المواقع الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي نظمته مدرسة بشرى الثانوية للبنات بمشاركة واسعة من مدارس شبكة فاطمة بنت اليمان.

وأكد الخصاونة خلال الحفل، أهمية تعميم تجربة الهاكاثون وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العملية التعليمية بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي، مشيدا بالإبداعات التي أظهرتها الطالبات في مجالات الابتكار والعمل التعاوني.

وفي جولة ميدانية أخرى، تابع الخصاونة في مدرسة علي خلقي الشرايري الثانوية، مسارات التعليم المهني والتقني (BTEC) وتخصصات الضيافة والأعمال، خلال لقائه وفدًا من طالبات مدرسة الأمل الثانوية الشاملة.

ونفّذ مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد، فعالية وطنية بعنوان “علمنا عالٍ”، وذلك ضمن فعاليات احتفالية بمناسبة يوم العلم الأردني، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشابات المشاركات.

واشتملت الفعالية على ورشة عمل لرسم العلم الأردني، بمشاركة 15 شابة ضمن الفئة العمرية من (15–20) عامًا، حيث عبّرت المشاركات من خلال رسوماتهن عن اعتزازهن بالوطن ورموزه، كما تضمّنت الفعالية رفع العلم الأردني من قبل مجموعة من المشاركات، في أجواء سادها الفخر والانتماء.

كما أكدت الفعالية على أهمية مشاركة الشباب في المناسبات الوطنية، لما لها من دور فاعل في تعزيز روح المواطنة وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وبناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته الوطنية.

ونفّذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج اليوم، ورشة عمل تدريبية بعنوان “الصحة النفسية وإدارة الضغوط”، بمشاركة 20 شاباً من منتسبي المركز.

وخلال الورشة، تناولت الدكتورة فاطمة خريسات، مفهوم الصحة النفسية وأهميتها في حياة الشباب، إضافة إلى أبرز مصادر الضغوط اليومية التي يتعرضون لها، والعلامات التي تشير إلى تأثر الصحة النفسية بهذه الضغوط.

كما استعرضت خريسات مجموعة من الاستراتيجيات الفعّالة للتعامل مع الضغوط والتخفيف منها، إلى جانب تطبيق لبعض التمارين العملية التي تساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة النفسية لدى الفرد.

ووقعت جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان مع مديرية تربية لواء بني كنانة، اتفاقية تعاون مشتركة، بهدف دعم برنامج التعلم القائم على العمل وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي.

وقال رئيس جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان المهندس عاهد عبيدات، أنه جرى البدء بتدريب طالبات الصف الثاني ثانوي/مسار الأعمال “بتك”، ضمن برنامج التعلم القائم على العمل، وذلك بحضور مديرة المدرسة الدكتورة أميرة المومني، وضابط الجودة المعلمة سامية دعمه، والمعلمة ندى خزاعلة.

واختتم مركز شابات الطيبة، فعاليات برنامج “التطوع الأخضر”، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة 25 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية من (15–17) عاماً. ويهدف البرنامج الذي قدمته المدربة آلاء عذاربة، إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم والشعور بالمسؤولية، من خلال تدريبات تفاعلية تسهم في فهم أسباب وآثار التغير المناخي، وتطوير مهارات التفكير البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة. كما تناولت عذاربة مجموعة من المحاور، شملت التعريف بمفاهيم المناخ والطقس والتغير المناخي، وآثاره على الأفراد والمجتمع والنظام البيئي، وتنفيذ مبادرات بيئية، منها حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه، وحملة تنظيف في حديقة المركز، بما يسهم في تفعيل دور المشاركين في خدمة المجتمع. ويسهم البرنامج في تمكين الشباب وتعزيز دورهم الفاعل في حماية البيئة، من خلال ترسيخ السلوكيات الإيجابية وبناء قدراتهم على التعامل مع التحديات المناخية، بما ينعكس إيجاباً على مجتمعاتهم المحلية. ( وفي محافظة عجلون، باشر الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ممثلاً بمركز الأميرة بسمة للتنمية، بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في بلدية عجلون الكبرى عقد سلسلة من ورشات العمل والجلسات النقاشية الهادفة إلى تحديث مصفوفة الاحتياجات المحلية ورصد الواقع التنموي في المحافظة.

وادار اللقاء الأول كل من مديرة مديرية التنمية المحلية في البلدية المهندسة ألفت الصمادي، ومدير مركز الأميرة بسمة (فرع الوهادنة) محمد الغزو، والإدارية رفيدة القواقنة، بمشاركة فاعلة من أبناء المجتمع المحلي.

وتركز هذه النقاشات على استقصاء احتياجات المواطنين في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد ومختلف أنشطة التنمية المحلية، وفق منهجية علمية لجمع البيانات وتحليلها ديموغرافياً، لتكون هذه المخرجات حجر الأساس في تصميم مشاريع مستقبلية تلبي طموحات المنطقة، وتأتي هذه اللقاءات كناتج لجهد تشاركي يهدف إلى إعداد التقرير التنموي الشامل، مما يضمن تحديد الأولويات بدقة وتوحيد الجهود بين البلدية والصندوق لتحقيق التكامل الميداني وخدمة المجتمع المحلي في عجلون.

ونظّمت مبادرة أفق التغيير الشبابية ورشة توعوية بعنوان: “معركة الوعي ضد المخدرات” في عجلون، وذلك في أجواء وطنية تزامنت مع احتفالات المملكة بيوم العلم، وانسجامًا مع قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية ونُظمت الورشة بالتعاون مع لجنة صحة مجتمع عجلون – مديرية صحة محافظة عجلون، وقسم الأندية والهيئات الشبابية – مديرية شباب محافظة عجلون، وبالشراكة مع الشرطة المجتمعية، واستضافتها المدرسة المعمدانية في عجلون، بحضور رئيس مجلس محافظة عجلون، ومدير صحة المحافظة، وعدد من الطلبة والشباب من المجتمع المحلي.

وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي لدى الشباب بمخاطر المخدرات وتأثيراتها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى آثارها الخطيرة على تماسك المجتمع وارتفاع المشكلات الاجتماعية والسلوكية، مع التركيز على أهمية الوقاية وبناء أنماط سلوكية إيجابية تحمي الشباب من هذه الآفة.

وأكد رئيس مبادرة أفق التغيير الشبابية بشار المومني أن هذه الورشة استهدفت رفع الوعي لدى شبابنا حول هذه الآفة الخطيرة، وتعزيز الشراكات مع الدوائر الرسمية والمجتمع المحلي بما يسهم في حماية الشباب وتحصينهم من المخدرات.

وأشاد رئيس مجلس محافظة عجلون بدور مثل هذه الورش التوعوية التي تُعنى بتثقيف الشباب وتوعيتهم بمخاطر المخدرات، مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على حماية نفسه ومجتمعه.

واكد مدير صحة المحافظة الدكتور محمد الطحان، أهمية مثل هذه المحاضرات واللقاءات التوعوية التي تُعنى بنشر الوعي الصحي والاجتماعي حول مخاطر المخدرات، مشددًا على دورها الكبير في حماية المجتمع، وخاصة فئة الشباب، من هذه الآفة الخطيرة.

وأكّدت رئيس قسم الأندية والهيئات الشبابية في مديرية شباب عجلون صفاء الخرابشة، دور وزارة الشباب ومديرية الشباب والأندية والهيئات الشبابية في نشر التوعية لدى القطاع الشبابي حول مخاطر هذه الآفة الخطيرة، وضرورة تكثيف البرامج والأنشطة الهادفة إلى حماية الشباب وتعزيز وعيهم المجتمعي.

وناقش مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون خلدون جويعد وفريق وحدة جودة التعليم والمساءلة في الوزارة، اليوم، تقرير زيارة الفريق لعدد من مدارس المحافظة، من حيث آلية بناء الخطة الإجرائية لتوصيات المساءلة ودعم أقسام المديرية للمدارس المعنية بالزيارة مما يعزز الارتقاء بمستوى تحصيل الطلبة الدراسي.

وأكد جويعد خلال اللقاء، أهمية الزيارات الاستطلاعية التي ينفذها فرق الوحدة و ما تسعى لتحقيقه من أهداف تطويرية من خلال تقديم مراجعة شاملة ودقيقة عن أداء المدارس مما يساهم في إيجاد صورة واضحة ومتكاملة تمكن المعلمين والإداريين من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.

وأضاف، أن الوحدة تبذل جهودا مقدرة في المتابعة والتقييم لتطوير العملية التعليمية في سبيل تحسين مخرجاتها، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم تسير وفق نهج مؤسسي انسجاما مع خطط وزارة التربية والتعليم في تجويد العملية التعليمية.

كما رعى مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون خلدون جويعد الاحتفال الذي نظمته مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني تحت شعار “معك مولاي….تحت الراية الهاشمية” بحضور النائب فريال بني سلمان ومديري الدوائر الحكومية في المحافظة وفعاليات مجتمعية ورؤساء أقسام وموظفي المديرية.

وتضمن الاحتفال فعاليات وطنية متنوعة ابتدأت برفع العلم الأردني، وفقرات استعراضية؛ عسكرية وأخرى موسيقية قدمها الطلبة من خلال أطول ممر للعلم نظمته المدرسة في مشهد يعكس أسمى معاني الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية.

وافتتح جويعد معرضًا وطنيًّا احتوى منتجات تراثية وطنية قدمها الطلبة بعدة لغات مما يجسد وعيهم واعتزازهم بهويتهم الوطنية.

واختتمت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج اليوم، فعاليات برنامج “التطوع الأخضر”، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة 29 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية من (15–17) عاماً. ويهدف البرنامج الذي قدمته المدربة وجود الشويات، إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم والشعور بالمسؤولية، من خلال تدريبات تفاعلية تسهم في فهم أسباب وآثار التغير المناخي، وتطوير مهارات التفكير البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

وتناولت الشويات الحديث حول مجموعة من المحاور، شملت التعريف بمفاهيم المناخ والطقس والتغير المناخي، وآثاره على الأفراد والمجتمع والنظام البيئي، وتنفيذ مبادرات بيئية، منها حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه، وحملة تنظيف في حديقة المركز، بما يسهم في تفعيل دور المشاركين في خدمة المجتمع. ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود وزارة الشباب لتعزيز مشاركة الشباب في القضايا البيئية، وبناء قدراتهم لمواجهة التحديات المناخية.

ونفّذ مركز شابات الطيبة، نشاطاً توعويا بعنوان “البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات”، وذلك بحضور متصرف لواء الطيبة الدكتور عماد كنعان، وبالتعاون مع متصرفية لواء الطيبة ومديرية زراعة لواء الطيبة. وخلال اللقاء، تحدثت المهندسة وصفية أبو سمرة، رئيسة قسم الإرشاد في مديرية زراعة لواء الطيبة، حيث عرّفت النفايات بأنها أي مادة يتم التخلص منها، موضحة مفهوم الإلقاء العشوائي بأنه طرح النفايات في غير الأماكن المخصصة، لما له من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة.

وتطرّقت أبو سمرة إلى العقوبات القانونية المترتبة على المخالفين، مبينةً أن إلقاء النفايات من المركبات يترتب عليه مخالفة بقيمة 20 ديناراً، فيما تتراوح الغرامات وفق قانون إدارة النفايات بين 50 و500 دينار. كما استعرضت آليات تحسين مستوى النظافة العامة في المحافظات، من خلال تكثيف أعمال النظافة في المدن والقرى، وأماكن التنزه والمواقع الأثرية والسياحية، إضافة إلى الغابات والأراضي الزراعية والحرجية، إلى جانب دعم توفير حاويات نفايات بأحجام مختلفة في جميع المناطق. من جانبه، أكد متصرف لواء الطيبة الدكتور عماد كنعان أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المحلي للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين للحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

واختتم مركز شباب وشابات غرب إربد المدمج فعاليات برنامج “التطوع الأخضر”، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة 27 شابة ضمن الفئة العمرية (15–18) عاماً.

ويهدف البرنامج الذي قدمته المدربة خلود أبو زياد، إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المشاركات، وتنمية مهاراتهن والشعور بالمسؤولية، من خلال تدريبات تفاعلية تسهم في فهم أسباب وآثار التغير المناخي، وتطوير مهارات التفكير البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة. وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور، شملت التعريف بمفاهيم المناخ والطقس والتغير المناخي، وآثاره على الأفراد والمجتمع والنظام البيئي، إضافة إلى تنفيذ مبادرات بيئية، منها حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه، وحملة تنظيف في منطقة كفريوبا وساحات المركز الخارجية، بما يسهم في تفعيل دور المشاركات في خدمة المجتمع. ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود وزارة الشباب لتعزيز مشاركة الشباب في القضايا البيئية، وبناء قدراتهم لمواجهة التحديات المناخية. – ونظمت مبادرة “النشمي ما برمي”، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة، ومديرية بيئة وادي الأردن بمشاركة الشرطة المجتمعية ومديرية بيئة وادي الأردن، وفعاليات أهلية ورسمية، حملة نظافة بيئية في منطقة سليخات السياحية، ضمن جهود الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي ومتطوعين، حيث جرى تنظيف المواقع السياحية والمناطق المحيطة، إلى جانب نشر رسائل توعوية تؤكد أهمية الحفاظ على البيئة والمرافق العامة، بما يسهم في إبراز جمالية المنطقة وتعزيز استدامتها. وقالت المبادرة في بيان، أن هذه الحملة تأتي في إطار تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي للحفاظ على البيئة، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى المواطنين.

ورعى محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، وبحضور مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش وائل أبو عزام، احتفال مدرسة كفرخل الثانوية للبنات بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني.

وأكد خريسات أن العلم الأردني ليس مجرد راية تُرفع، بل هو رمز لسيادة الدولة وعنوان للهوية الوطنية الجامعة، مشيداً بدور المؤسسات التعليمية في غرس هذه القيم في نفوس الطلبة وتعزيز ارتباطهم بوطنهم وقيادتهم الهاشمية.

من جانبه، شدد أبو عزام على أن المدرسة تمثل البيئة الأولى لتشكيل الوعي الوطني، مؤكداً أن ترسيخ هذه القيم يبدأ من الممارسات اليومية داخل المدرسة، ويترسخ من خلال الأنشطة والفعاليات التي تعزز ارتباط الطلبة بتاريخهم وهويتهم الوطنية.

وأعربت مديرة المدرسة فاتن بني أحمد عن تقديرها لرعاية المحافظ وحضور مدير التربية، مثمنة دعمهم المتواصل للأنشطة التربوية، ومؤكدة أن المدرسة ماضية في أداء رسالتها التربوية والوطنية في إعداد جيل واعٍ ومبدع.

وعلى هامش الاحتفال، افتتح المحافظ “الحديقة الطبية” داخل حرم المدرسة، وهي مبادرة تعليمية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والصحي لدى الطالبات، وتوفير بيئة تعليمية تطبيقية داعمة لمباحث العلوم.

وتخلل الحفل فقرات وطنية متنوعة، اشتملت على أهازيج وأناشيد وقصائد شعرية تغنت بالوطن والراية، وسط تفاعل لافت من الحضور.

واحتفلت مدرسة الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح الأساسية المختلطة، بتخريج طلبة الدورة الثانية من برنامج “الشرطي الصغير”، في فعالية وطنية جسدت روح التعاون البنّاء بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن العام، في إطار الشراكة الوطنية، وحرصاً على ترسيخ مفاهيم الوعي والانضباط لدى الطلبة.

وجرى الحفل برعاية مدير شرطة جرش العميد رأفت المعايطة، ومدير التربية والتعليم لمحافظة جرش وائل أبو عزام، وحضور مديرة المدرسة أمل عتمة، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام وأولياء أمور الطلبة المشاركين. ويأتي هذا التخريج تتويجاً لبرنامج تدريبي توعوي متكامل، استهدف طلبة المرحلة الأساسية، وركّز على تعزيز الثقافة الأمنية وغرس السلوكيات الإيجابية، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في المجتمع. وتضمن الحفل فقرات متنوعة قدمها الطلبة الخريجون، عكست المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالفخر والاعتزاز، وتفاعل لافت من الحضور.

وأكد مدير التربية والتعليم وائل أبو عزام أهمية البرنامج في تنمية وعي الطلبة وتعزيز قيم المواطنة الصالحة لديهم، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع مديرية الأمن العام في تنفيذ المبادرات الهادفة التي تستهدف الأجيال الناشئة.

من جانبه، أوضح العميد رأفت المعايطة أن برنامج “الشرطي الصغير” يعد من المبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية، وبناء جسور الثقة مع الطلبة، من خلال برامج توعوية تعزز السلوك الإيجابي وترسخ ثقافة القانون.

وجرى توزيع الشهادات على الطلبة المشاركين، تقديراً لالتزامهم وتميزهم، فيما عبّر أولياء الأمور عن اعتزازهم بهذه المبادرة التي تسهم في بناء جيل واعٍ، قادر على خدمة وطنه والحفاظ على أمنه واستقراره.

وبحث مدير مديرية صحة محافظة جرش الدكتور صائب أبو عبود، مع وفد رسمي من وزارة الصحة يترأسه مدير مديرية صحة البيئة المهندس أحمد البرماوي، يرافقه عدد من كوادر المديرية، وبحضور ممثلة منظمة Pathfinder الدكتورة هناء بنات، تعزيز جاهزية القطاع الصحي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتسارعة.

وتأتي الزيارة بهدف تفعيل مشروع وطني مشترك يُعنى بتعزيز قدرة ومرونة المنشآت الصحية على التكيف مع الآثار الناتجة عن التغير المناخي، والحد من انعكاساته على الصحة العامة، لا سيما في المناطق التي تُصنّف ضمن بؤر الأولوية.

وأكد أبو عبود أهمية هذه الزيارة التي تعكس مستوى التعاون والتكامل بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية الداعمة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الصحي ورفع كفاءتها، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها التغير المناخي على الأنظمة الصحية حول العالم.

وشدد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن مديرية صحة جرش تسعى بشكل مستمر إلى تطوير خدماتها الصحية وفق أحدث المعايير، وبما يواكب التحديات المستجدة، خاصة في مجال الصحة البيئية، وأن مثل هذه المشاريع تسهم في تعزيز كفاءة النظام الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استمرارية تقديمها بكفاءة عالية في مختلف الظروف.

ومن جانبه، استعرض البرماوي أبرز محاور المشروع، موضحاً أن اختيار محافظة جرش جاء استناداً إلى مجموعة من المؤشرات البيئية والصحية والاقتصادية، التي تبرز الحاجة إلى تعزيز جاهزية النظام الصحي فيها، ورفع مستوى استجابته للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأشار البرماوي إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية من خلال تبني نهج استباقي قائم على التخطيط المبني على البيانات، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ، والتعامل معها بكفاءة وفعالية، بما يضمن حماية صحة المواطنين واستدامة الخدمات الصحية.

ويرتكز المشروع على عدد من المحاور الاستراتيجية المتكاملة، أبرزها، تطوير وتحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، وتأهيل وبناء قدرات الكوادر الصحية من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجال الصحة البيئية.

ويركز المشروع على عزيز وتطوير أنظمة الرصد الوبائي، خاصة للأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، بما يسهم في سرعة الكشف والاستجابة، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة تجمع بين المؤشرات البيئية والصحية، وتحليلها لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية لضمان استدامة الجهود وتحقيق الأثر المطلوب على المدى البعيد.

وجرى التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية، وتكثيف التنسيق بين الشركاء، بما يعزز من قدرة القطاع الصحي في المملكة على التكيف مع التغيرات المناخية، ويحقق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وقعت تعاونية نساء نحو القمة الزراعية وشركة رابطة الطبيعة للحلول التقنية في مجال تركيب وتشغيل جهاز “خبير لكل مزرعة”.

وقالت التعاونية في بيان إن هذه الاتفاقية تعد خطوة نوعية نحو تطوير القطاع الزراعي وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة .

وأضافت أن جهاز خبير لكل مزرعة يهدف إلى جمع وتحليل البيانات الزراعية بدقة عالية، وتقديم توصيات ذكية للمزارعين تسهم في تحسين الإنتاجية، وترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة العمليات الزراعية.

وبينت أن هذه الاتفاقية تاتي ضمن الجهود المبذولة لتمكين المرأة الزراعية، ودعم الابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي.

ونظمت مديرية ثقافة محافظة البلقاء، بالتعاون مع جمعية ذوقان الحسين للثقافة والإبداع، يومًا طبيًا ترفيهيًا للأطفال المنتفعين من مركز الأمل للتربية الخاصة، الذي يُعنى بفئتي متلازمة داون والتوحد، وذلك احتفاءً بـيوم التراث العالمي ويوم الصحة العالمي.

وتضمّن اليوم الطبي الترفيهي إجراء فحوص طبية للأسنان وفحوصات طب الأسرة وعرض مسرحي هادف للأطفال حول العرس الأردني، قُدّم بالتعاون مع مؤسسة حكايات الدمى، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات تفاعلية، وأنشطة رسم على الوجوه، وتوزيع الهدايا، ما أسهم في إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وتعزيز دمجهم المجتمعي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص مديرية ثقافة محافظة البلقاء على توظيف الأنشطة الثقافية لخدمة مختلف فئات المجتمع، ودمج الجوانب التوعوية والصحية بالأنشطة الترفيهية، بما يعزز قيم المشاركة المجتمعية والاهتمام بالفئات الخاصة.

ونظم مركز شابات فقوع النموذجي التابع لمديرية شباب الكرك بالتعاون مع مركز القصر للشؤون النسائية، مبادرة توعوية بعنوان “لا للتنمر… نعم للاحترام”، بمشاركة (21) شابة من منتسبات المركز، قدّمتها الواعظة خلود البديرات. وتناولت المبادرة مفهوم التنمر بمختلف أشكاله، بما في ذلك التنمر اللفظي والجسدي والإلكتروني، حيث جرى توضيح مخاطره وانعكاساته السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد. كما ركزت المبادرة على أهمية تعزيز ثقافة الاحترام والتسامح، ونشر القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وداعمة خالية من مظاهر التنمر، وشهدت تفاعلاً مميزاً من المشاركات من خلال النقاش وتبادل الآراء والخبرات. – – وافتتح مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا، جلسة حوارية بعنوان “الذكاء الاصطناعي بين الابتكار والمسؤولية والأخلاق”، والتي استضافتها مدرسة سول الثانوية للبنات، بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وبمشاركة فاعلة من طلبة مدارس المديرية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الفقرا على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ضرورة تسليح الطلبة بالمعرفة والوعي الكافي لاستخدام هذه التقنيات بشكل إيجابي ومسؤول. وشدد على دور المؤسسات التربوية في غرس القيم الأخلاقية التي ترافق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق التوازن بين الابتكار والحفاظ على منظومة القيم المجتمعية.

وتناولت الجلسة الحوارية عدة محاور مهمة، حيث قدم أساتذة من جامعة مؤتة، المتخصصون في مجالات الذكاء الاصطناعي والشريعة وعلم النفس، رؤى علمية متكاملة حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مختلف جوانب الحياة.

واستعرض المختصون في الذكاء الاصطناعي أبرز تطبيقاته الحديثة، والفرص التي يتيحها في مجالات التعليم والعمل، إلى جانب التحديات المرتبطة به. من جانبهم، تناول أساتذة الشريعة البعد الأخلاقي والديني لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية في التعامل مع هذه التقنيات، وعدم استخدامها في ما يضر الفرد أو المجتمع. فيما سلط المختصون في علم النفس الضوء على التأثيرات النفسية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة، خاصة على فئة الشباب، وضرورة تحقيق التوازن بين العالم الرقمي والواقع. كما شارك مندوبون من قسم الجرائم الإلكترونية في الجلسة، حيث قدموا شرحاً توعوياً حول مخاطر الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، وأهمية حماية البيانات الشخصية، والتصدي للجرائم الإلكترونية، مؤكدين دور الطلبة في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.

وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً من الطلبة، الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات، ما أتاح حواراً ثرياً يعكس وعيهم واهتمامهم بهذا المجال الحيوي.

وانطلقت في مركزي شباب وشابات الغوير التابعين لمديرية شباب الكرك، اليوم ، فعاليات برنامج “التغير المناخي – التطوع الأخضر”، بمشاركة 30 شاباً وشابة من منتسبي المركز، ضمن الفئة العمرية من (15–18) عاماً، وذلك بإشراف رئيسة المركز والمدربة إيمان الطقاطقة.

ويستمر البرنامج على مدار 3 أيام، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى المشاركين، وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وتطبيقية تسهم في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار حرص المركز على تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في حماية البيئة والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وتأهل الطالبان أحمد خالد النعانعة وجواد خلدون الجرابعة من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة الطفيلة، إلى مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها العاشر لعام 2026، ليكونا بذلك سفيرين للعلم والفكر عن إقليم الجنوب، في مشهد ثقافي يعكس روح الإبداع والتميز لدى طلبة المحافظة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم في الطفيلة عمران اللصاصمة، إن طلبة الطفيلة تمكنوا من حصد بطاقة العبور إلى التصفيات النهائية، التي تستضيفها مدارس السابلة الثانوية في شفا بدران، بعد منافسة ثقافية قوية جمعت نخبة من قراء إقليم الجنوب، حيث أظهروا ثقافة موسوعية وفهما عميقا لما قرؤوه.

ونفذت مديرية الريادة والابتكار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، سلسلة من الجلسات وورش العمل التوعوية، استهدفت طلبة الجامعات والمدارس في محافظة العقبة وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية العقبة للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام (2025–2027).

وهدفت هذه الجلسات إلى تعريف الشباب بالفرص المتاحة في قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي يشهد نموا متسارعا على مستوى العالم، إلى جانب توعيتهم بالمسارات المهنية المرتبطة به، وتعزيز وعيهم بأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الرقمي. وبلغ عدد المشاركين في هذه الورش نحو (400) طالب وطالبة، أبدوا اهتماما واضحا بهذا القطاع وتفاعلا لافتا مع محاور الجلسات.

وفي محافظة الكرك، أطلق مركز شابات الكرك التابع لمديرية شباب المحافظة اليوم، مبادرة وطنية بعنوان “وردة وطن نبض العطاء” بالتعاون مع أزهار شيحان، تزامناً مع الأعياد الوطنية وعيد العمال، في لفتة إنسانية تعبّر عن الاعتزاز بجهود العاملين في مختلف القطاعات.

وشهدت المبادرة توزيع الورود على عدد من المؤسسات والمواقع الحيوية في محافظة الكرك، حيث استهدفت مدارس الإناث، وبلدية الكرك الكبرى، ومركز أمن الكرك، إضافة إلى مركز المحافظة في منطقة المرج، ومديريتي السياحة والآثار، ومتحف القلعة، ومطعم سرايا القلعة.